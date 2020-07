Volvió Vidal y habló de 2021: la autocrítica de lo que pasó y un llamado a refundar Cambiemos

Centenares de militantes del PRO de todas las localidades de La Matanza tuvieron la oportunidad de conversar con María Eugenia Vidal, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Lo hicieron en un Zoom del que fueron anfitriones Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación de la Nación, y Hernán Berisso, diputado por la provincia de Buenos Aires.

“Los que militamos con este compromiso no estamos solos- dijo Vidal-. Desde hace un mes y medio estoy encontrándome por esta vía con gente de muchas regiones del país, y en cada lugar me sorprende la cantidad de gente que se convoca. Este entusiasmo es el que comparten muchísimos argentinos. Aun con Covid-19 , pese al aislamiento, la gente dice ‘acá estamos’. Como cuando empezaron a golpear las cacerolas porque no querían que liberaran a personas que habían cometido delitos graves. O como cuando cada uno fue a buscar su bandera, y yo digo que por mucho más que Vicentin, cuando cada uno salió a defender su trabajo, su esfuerzo, el resultado de su trabajo, el resultado de la historia de la familia. Acá estamos, de pie, dispuestos a seguir defendiendo las mismas convicciones”, enumeró.

“Puede haber diferencias coyunturales porque somos muchos, y somos diversos. Ese espacio, de república, de libertad, de progreso genuino, de dignidad, de construimos en el 2015 con la UCR, con la Coalición Cívica y el PRO, sigue ahí”, enfatizó.

“La primera tarea que tenemos es acompañar a la gente. Los tiempos que atravesamos son muy difíciles, y los que vienen van a serlo aún más. Y van a requerir que estemos ahí. Cada uno de nosotros tiene que encontrar su manera. (...) Debemos acompañar a los que están en la trinchera. Y ahí están los trabajadores esenciales y los que gobiernan. Como acompañamos en materia sanitaria a las autoridades bonaerenses y de Nación. Nadie tiene nada para ganar cuando todos los días se cuentan muertos", dijo Vidal de cara a los militantes.

“El año que viene, cuando volvamos a pedir una oportunidad a los bonaerenses y a los argentinos, tenemos que decirles qué aprendimos para ser mejores. Tenemos que decirles que escuchamos su mensaje. Hace falta una autocrítica, pero no una para flagelarnos, o para ponerle nombre y apellido a los errores, sería infantil pensar que hay un único responsable. Todos los que tenemos algún nivel en la dirigencia lo somos. Y todos debemos ver qué podemos mejorar. La capacidad de reconocer errores nos hace más fuertes. Y refundarnos como espacio", aseguró.

Finocchiaro, por su parte, señaló que “María Eugenia siempre inyecta vitalidad a los proyectos. En La Matanza la gente está muy entusiasmada. La pandemia mostró la realidad que construyeron quienes gobiernan desde 1983. Nosotros vamos a trabajar para que cada vecino construya su futuro con libertad y dignidad. Lo que en cualquier parte es un simple derecho, como el agua corriente, aquí es un privilegio. Eso debe cambiar".