Deuda: Como en 2005, el Gobierno admite que podría haber holdouts

El ministro de Economía, Martín Guzmán, blanqueó ayer que la Argentina "está considerando la posibilidad de no resolver todo" el canje de la deuda, "sino una buena parte" y admitió que todavía está intacto el riesgo de no alcanzar las mayorías previstas para cerrar por completa la reestructuración.

Aunque en el Gobierno desean un apoyo de Blackrock -que podría no hacerse público pero que sí acepten en silencio la oferta (que fue registrada ayer ante la US Securities and Exchange Commission)- se preparan para una larga batalla con los fondos más grandes, agrupados con los comités Ad Hoc y Exchange Bondholder, que en caso de mantenerse unidos podrían rechazar la última propuesta de la Argentina y quedar como holdouts.

"La pelota está ahora del lado de los acreedores", remarcó Guzmán, entrevistado en Radio Con Vos.

De esta forma, la operación podría dar lugar a un déjà vu de lo que fue el canje de 2005: que haya una porción de los acreedores que no acepten los términos previstos y quede el terreno libre para que pidan una aceleración de la deuda (cross default) ante la jueza Loretta Preska, del Segundo Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.

"Podría llegar a pasar, como en 2005, que una parte de la deuda quede performing y otra en default", explicaron fuentes al tanto de las negociaciones.

El Cronista consultó si eso era motivo de excesiva preocupación entre las autoridades. "Firmaríamos si tenemos las tasas de crecimiento económico que hubo entre 2005 y 2011 estando en default", respondieron en el Gobierno.

Creen en las cercanías de la Casa Rosada que "ningún proceso de sobreendeudamiento de la Argentina concluyó en crecimiento económico; siempre terminó en fuga de capitales".

Como contó este diario semanas atrás, fuentes oficiales consideran que cuando finalice la reestructuración de la deuda externa el país seguirá durante unos años sin acceder a los mercados internacionales de crédito voluntario y que dependerán de los fondos de organismos financieros, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como principal aliado.

La oferta que se registró en las primeras horas de ayer ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos ya consiguió la adhesión por anticipado de los fondos Gramercy y Fintech, que forman parte del Comité de Acreedores de la Argentina (ACC).

Este grupo, en su conjunto, tiene apenas el 7% de los bonos elegibles, por lo que lo que moverá realmente al mercado es un statement de los grupos Ad Hoc y Exchange Bondholder Group, acreedores de aproximadamente el 32% de la deuda externa a canjear, por unos u$s 21.000 millones.

La apuesta oficial es que se quiebre la cohesión de esos comités, que se mueven juntos con el asesoramiento legal de Dennis Hranitzky.

Este abogado de Quinn Emanuel & Sullivan trabajó junto a Paul Singer, de Elliot Management Corporation, y logró que la Argentina le pagara casi u$s 10.000 millones en 2016, tras forzar en 2014 en el juzgado de Thomas Griesa (que tras su fallecimiento fue ocupado por Preska) que el Estado Nacional le pagara a una parte de los holdouts de los canjes 2005 y 2010, lo que derivó en otro default para el país, el octavo en su historia.

Será clave, en la estrategia oficial, que se logre quebrar la unión entre los fondos del Ad Hoc (Blackrock, Ashmore, Fidelity, T.Rowe Price y Autonomy Capital, entre otros) con los del Exchange Bondholder Group (Monarch, VR, Cyrus y HBK) antes del 30 de julio, ya que en esa fecha se cumplen los 30 días de gracia de los bonos Discount vencidos el 30 de junio.

A partir de entonces, los bonistas de los canjes 2005 y 2010 podrían pedir el cross default si es que eligen una estrategia de confrontación y no aceptan la última oferta de la Argentina, más beneficiosa en términos de Valor Presente Neto al adelantar los pagos y reconocer los intereses devengados desde el 22 de abril hasta el 4 de septiembre de los bonos Global 2021, 2026 y 2046.