Es oficial: EE.UU. se irá de la OMS en 2021 y hará un hueco de u$s 500 millones en sus finanzas

Estados Unidos abandonará la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 6 de julio de 2021, confirmó la ONU tras recibir una notificación formal de la decisión del presidente Donald Trump hace más de un mes.

Trump tuvo que notificar con un año de anticipación la salida de los EE.UU. de la agencia debido a una resolución del Congreso de 1948, que también obliga a Washington a darle apoyo financiero. Actualmente Washington le debe a la OMS más de u$s 200 millones en contribuciones, de acuerdo al sitio web de la OMS. Según Trump, EE.UU. le aportaba entre u$s 400 millones y u$s 500 millones al año.

Trump detuvo los fondos para la organización de 194 miembros en abril. Luego, en una carta del 18 de mayo, le dio a la OMS 30 días para comprometerse con una serie de reformas y menos de dos semanas después anunció que Estados Unidos dejaría de ser parte de la agencia.

EE.UU. decidió abandonar la OMS (tras 70 años) después de que Trump acusara al organismo de convertirse en un títere de China en medio de la pandemia de coronavirus, que tuvo su origen en la ciudad de Wuhan.

"El Secretario General (...) está en el proceso de verificar con la Organización Mundial de la Salud si se cumplen todas las condiciones para tal retiro", dijo la vocera de la ONU Stephane Dujarric. La OMS es un organismo internacional independiente que trabaja con Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que la OMS es "absolutamente crítica para los esfuerzos del mundo por ganar la guerra contra el Covid-19".