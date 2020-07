Tenso cruce entre Diego Leuco y Santiago Cafiero por la muerte de Fabián Gutiérrez

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se cruzó en la noche del lunes con el periodista Diego Leuco durante una entrevista cuando fue consultado sobre el asesinato de Fabián Gutiérrez, el ex secretario privado de Cristina Kirchner.

"Creo que fue muy lamentable toda la mirada que tuvo una parte de la oposición con respecto de vincular este crimen con la ex vicepresidenta y nuestro espacio político. Fue muy penoso", comenzó el funcionario en diálogo con el programa Telenoche, que se emite por canal 13.

Fue entonces cuando Leuco lo frenó e intentó aclarar: "Perdón, pero esta vinculación tiene que ver con hechos que son fácticos y que ocurrieron. Un testigo clave declara contra una ex presidenta, esa persona es asesinada y en 48 horas se descarta cualquier tipo de móvil. Encima quien investiga es la sobrina de la persona acusada".

En ese momento Cafiero lo interrumpió: "Salvo que estas vinculaciones se puedan demostrar entonces son todas suposiciones. En realidad es un prejuicio. Claramente esas vinculaciones no existen. Lo dijo la familia, el abogado. Me parece más una mirada prejuiciosa que no representa lo que está sucediendo".

Mirá también Guzmán analiza acuerdo parcial para la deuda si hay rechazo de Blackrock El ministro de Economía se refirió al grupo Ad Hoc, que agrupa a los grandes bonistas. Dijo que "dejaron de negociar" y que por eso aguarda que en breve se pronuncien en contra de la última oferta.

Poco después el periodista volvió sobre el tema: "Sabe dónde está la vinculación", dijo y continuó: "El dinero que le quisieron robar a Gutierrez, según la hipótesis, tiene que ver con una causa de corrupción más grande de la historia argentina".

En ese sentido Cafiero contestó: "Me parece que es importante que el crimen se esclarezca y que la familia tenga paz. El abogado dio su versión de los hechos y no encontraba elementos de vinculación política", aseguró el jefe de los ministros. "Esto no tiene que ver con el Gobierno", insistió el funcionario.