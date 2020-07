Si ceder dólares no era el problema, la pregunta es por qué se sacrificó tiempo

Ayer la Casa Rosada debería haberse poblado de gobernadores, empresarios y financistas, dispuestos a celebrar la oferta final de la Argentina para los tenedores de deuda. El coronavirus no lo permitió, como tampoco ayudó a que este proceso se desarrollara en los tiempos que tenían en mente Alberto Fernández y Martín Guzmán. Sin embargo, la tradicional coreografía política no estuvo ausente, ya que fue la suma de voces que respaldaron la propuesta oficial estuvo a tono con la entusiasta reacción del mercado. Toda la movida generó una doble certeza: ésta vez es la buena, y también es la última.

Lo que quedará para evaluar a su debido momento es si se podría haber llegado antes a este punto. Si hay un factor que muchos observadores percibieron, es que siempre hubo una brecha entre la vocación de Alberto Fernández de evitar el default, y las alternativas técnicas que preparaba su equipo económico. Empresarios y dirigentes que hablaron con el Presidente a lo largo del año siempre salieron convencidos de que no pagar era más una postura dentro de una negociación, que una opción real. Incluso los vaivenes que hubo en torno al primer vencimiento que tuvo que afrontar la provincia de Buenos Aires después de que la Nación había lanzado el canje, ratificaron esa línea. Si Kicillof no cruzó la raya del default, Fernández tampoco lo haría.

En todo este tiempo, Guzmán tejió (o permitió que se tejieran) hipótesis menos favorables sobre el resultado. Los fondos de inversión que fueron testigos de todo este recorrido no comprendían del todo por qué un académico que tenía objetivos claros para la deuda, pero poca experiencia previa de negociación, había arrancado tan atrás. Los acreedores siempre manifestaron que no iba a haber arreglo si la oferta valía menos de u$s 50 dólares por cada bono de u$s 100. ¿Para qué arrancar en u$s 37 y declamar como meta tener todo resuelto en dos meses?

Hasta ahora, la única respuesta posible para este interrogante la da la política. La desconfianza no es exclusiva de los inversores extranjeros: ese sentimiento también está presente entre los políticos. Guzmán actuó para afuera, pero también para adentro: ofreció poco, y cuando mejoró la oferta, lo hizo evitando cualquier atisbo de generosidad hacia los acreedores. Para convencer a ese público, Alberto prefirió tardar antes que ceder de más. Pero ese guión ya no podía estirarse más. De no pagar deuda hasta 2023, el plan actual arranca en 2021. El éxito no está asegurado, pero frente a las chances que se veían en abril, es entendible que los inversores hayan celebrado.

Si el Gobierno tiene claro que la fórmula que aplicó ahora es la apropiada, acelerar un poco el proceso sería provechoso para un país al que le llevará bastante tiempo salir del pozo en el que cayó su economía.