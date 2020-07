El ex ministro de Macri, Luis Caputo calificó como “muy buena” la oferta de canje de deuda del Gobierno

El ex ministro de Finanzas Luis Caputo y el ex director del Banco Central Pablo Quirno, ambos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, expresaron su apoyo a la nueva oferta de canje de la deuda pública presentada anoche por la administración de Alberto Fernández. Sin embargo otro exfuncionario macrista, Alfonso Prat-Gay, advirtió que es "un manual de cómo no se debe negociar".

"Con niveles de NPV aceptables para los acreedores y acordes a las posibilidades del país. Muy buen diseño de los incentivos, desalentando el ser holdout. Una propuesta justa que debiera tener una alta participación", escribió Caputo en la noche del domingo en su cuenta de Twitter, cuyas declaraciones fueron retuiteadas por el ex titular del Banco central Pablo Quirno, quien de esta manera también sumó su adhesión a la oferta argentina.

Sin embargo, el también exministro de Hacienda y Finanzas Públicas de Maurcio Macri, Alfonso Prat-Gay, quien antecedió a Caputo en su cargo, criticó la nueva oferta del Gobierno: "Fue la cuarta 'última propuesta': Promesa de pagos por US$ 15.000 millones más que en la primera. Más que un precedente mundial, un manual de cómo NO se debe negociar".

El Ministerio de Economía presentará este lunes ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) la oferta final de pago a tenedores de bonos a cual estará vigente hasta el 4 de agosto próximo.

La propuesta es considerada definitiva, ya que representa el "máximo esfuerzo" que puede hacer el país, afirmó el presidente Alberto Fernández.

"Es un esfuerzo enorme el que hemos hecho para cumplir con nuestra palabra, que era hacer un acuerdo que le permita a la Argentina cumplir con los acreedores y no postergar más a los argentinos que están postergados", sostuvo el jefe de Estado en declaraciones radiales formuladas antes de la información difundida por Economía.

El Palacio de Hacienda comunicó también que se enviará en los próximos días al Congreso un proyecto de ley para reestructurar la deuda pública en moneda extranjera bajo ley argentina en condiciones equitativas al canje propuesto para las obligaciones emitidas en la misma modalidad pero bajo legislación extranjera.

"De esta forma, la Argentina estará cumpliendo con el compromiso de tratamiento equitativo para la deuda pública en moneda extranjera emitida bajo legislación extranjera y bajo ley argentina", sostuvo el ministro de Economía, Martín Guzmán.