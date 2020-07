Renegociación de la deuda: el Gobierno registró la nueva oferta de canje ante la SEC

El Gobierno registró la nueva oferta de reestructuración de la deuda externa ante la Securities and Exchange Comission (SEC), el ente regulador del mercado de capitales de Estados Unidos, y de esta manera los cambios en la propuesta de canje comunicacados anoche quedaron oficializados.

El plazo de aceptación, que vencía el 24 de julio, fue prorrogado hasta el 4 de agosto a las 17 (hora Nueva York, 18 hora local), mientras que la fecha de liquidación será el 4 de septiembre, un mes después. Dentro de ese mes se difundirá el nivel de acogimiento a la propuesta por parte de los acreedores.

El nuevo ofrecimiento significa una ostensible mejora para los bonistas, con mayores ventajas para los que ingresen primero al canje.

Por un lado, reconocerá con un bono a 2030 los intereses devengados de los títulos canjeables hasta el 4 de septiembre de 2020 inclusive (con un interés anual de 1% en dólares y 0,5% en euros, vencimientos semestrales de intereses y ocho amortizaciones totales en el período).

Mirá también Deuda: dos fondos "amigables" celebran la nueva oferta del Gobierno Son Gramercy y Fintech Advisory, que integran el comité de Acreedores de la Argentina (ACC, por sus siglas en inglés). En un breve comunicado conjunto, remarcaron que la propuesta prevé la sostenibilidad de la deuda, "crucial para un crecimiento económico duradero, alto e inclusivo".

Además, los que ingresen primero empezarán a cobrar intereses en septiembre de 2021, lo que significa que Argentina tendrá, para este segmento de acreedores, un plazo de gracia de un año, como propuso originalmente el ministro de Economía, Martín Guzmán, el 21 de abril.

También se registra una mayor tasa de Valor Presente Neto (NPV), que rondará los u$s 53,5 por cada 100 dólares de valor nominal, descontado a una tasa de salida (exit yield) de 10%, para los bonos emitidos durante la presidencia de Mauricio Macri ("M"), en tanto que será de u$s 59,5 para los títulos que lanzaron Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en 2005 y 2010 ("K").

Los pagos de intereses de la deuda con ley extranjera comenzarán el 4 de septiembre de 2021, pero solo como premio para los bonistas que manifiesten su intención de ingresar al canje en una primera etapa.

Ese será el único instrumento de recupero de valor (VRI) que pondrá en juego la Argentina en algunas series de bonos, en lugar de un cupón atado a la evolución del Producto Bruto Interno (PBI) o de las exportaciones.

Aquellos que no expresen su voluntad de aceptar esta oferta no tendrán esta posibilidad y tendrán un menor Valor Presente Neto (NPV), ya que no podrán cobrar los intereses corridos.

El recorte de capital (haircut) para quienes no puedan acceder a los bonos con reconocimiento de los intereses corridos es de 3% para los bonos "M" y de 0% en los bonos "K" en dólares, a la vez que la quita en los bonos "K" en euros tendrá un mínimo de 0,125% y un máximo de 4,5%.

La oferta presentada ante la SEC