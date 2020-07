Dólar: el cepo y menos temores desaceleraron el goteo de depósitos

Los depósitos en dólares del sector privado anotaron en junio su menor caída mensual del año. Los u$s 69 millones que salieron de las cajas de ahorro durante el sexto mes de 2020 representaron una brusca desaceleración no solo en relación a los u$s 906 millones que cayeron en mayo, sino también al promedio u$s 519 millones registrado en los primeros cinco meses del año.

No obstante, el goteo continúa y la cifra de u$s 16.782 millones exhibida el último día de junio representa el nivel más bajo de cierre de mes desde octubre de 2016, cuando los depósitos privados en moneda extranjera continuaba en franco ascenso y totalizaban u$s 16.691 millones. Pero la significativa desaceleración y la aparente aparición de un piso no dejan de ser datos que, a priori, se presentan como alentadores. Ahora, ¿es así? ¿Cómo se explica que la caída haya sido 92% menor que en mayo teniendo en cuenta el difícil contexto económico y financiero que aún enfrenta el país?

Los depósitos en moneda extranjera por parte de privados no dejaron de caer desde el sorpresivo triunfo de Alberto Fernández en las Elecciones PASO de agosto último. A excepción del mes de diciembre, en el que –como ocurre cada año– se dio un incremento de u$s 1007 millones para eludir el pago del impuesto de Bienes Personales.

Las salidas fueron de u$s 5540 millones en agosto, u$s 5239 millones en septiembre, u$s 2285 en octubre, u$s 658 millones en noviembre, u$s 729 millones en enero, u$s 185 millones en febrero, u$s 406 millones en marzo, u$s 371 millones en abril, u$s 906 millones en mayo y u$s 69 millones en junio.

Los motivos detrás de esta desaceleración son múltiples. Al factor estacional y al cobro del aguinaldo se sumaron mejores perspectivas en torno a la negociación por la deuda y hasta nuevas regulaciones que la hicieron posible.

Un punto que calmó a los ahorristas fue que, con el cepo, el BCRA logró revertir la liquidación de reservas de mayo, cuando descendieron u$s 906 millones tras vender u$s 678,99 millones. En junio, en cambio, el saldo dejó una posición compradora de u$s 671,95 millones, tras el raid de adquisiciones de la primera quincena del mes, y las reservas crecieron u$s 653 millones.

Otro motivo detrás del dato de junio fue el estrechamiento de la brecha cambiaria y la caída de las cotizaciones del dólar financiero. Tras alcanzar un techo de 80% el 13 de mayo, la brecha entre el dólar oficial y el contado con liquidación, que había trepado hasta $ 125,76, se fue acortando hasta el 46% actual. Otra vez las restricciones, en este caso impuestas por el BCRA y la Comisión Nacional de Valores (CNV), lo hicieron posible.

Por último, también fue perdiendo impulso cierto temor que se propagó en el mercado durante el mes de mayo respecto a una supuesta intervención del Gobierno ante el bajo nivel de reservas. Sobre este punto se centró Matías Carugati, director ejecutivo de Seido, al analizar la desaceleración. “Creo que el principal motivo está ligado a un menor riesgo institucional. Es decir, la gente ahora está un poco más confiada de que el Gobierno no va a meterse con los depósitos en dólares. Algo que era un temor más relevante cuando se reabrieron los bancos, y que explica la caída de los depósitos de mayo”, explicó.

Con una posición similar, Martín Vauthier, director del estudio Eco Go, sumó: “Los depósitos en dólares caen en períodos de mucha incertidumbre, donde las reservas del BCRA van mostrando caídas, o donde se instala la sensación de que el tipo de cambio no es estable, que no hay un techo en el precio del dólar”.

“Creo que también influye que los depósitos que hoy todavía están en el sistema tienen un menor grado de aversión al riesgo. Quien tienen mayor aversión probablemente ya haya sacado sus dólares en septiembre u octubre del año pasado. Con lo cual, los que quedan tienen una mayor estabilidad”, argumentó. Y resaltó, además, el hecho de que la caída se haya concentrado en mayo tras la imposibilidad de acceder a las cajas de ahorro en dólares durante el primer mes de la cuarentena.

Para el analista de First Capital Group Cristián Traut “el acercamiento de las partes en las negociaciones de la deuda y el comportamiento de las reservas pueden colaborar a que disminuya el goteo”. Sin embargo, consideró que “aún es prematuro creer que los depósitos ya dejaron de caer” dado que “en el sector privado el goteo sigue pero de forma más marginal”. Y sobre este punto argumentó: “En mayo tuviste caída todos los días del mes, mientras que en junio fue más volátil, de los 21 días hábiles del mes, alternaron 13 de caída y 8 sin caída”.

El analista de First Capital Group explicó, además, que “hay que tener en cuenta que en junio está el factor estacional del medio sueldo anual complementario, que tracciona mayor cantidad de compradores de dólar solidario por el lado minorista”. Y, por último, detalló: “Mientras que en mayo las cajas de ahorro minorista disminuyeron u$s 400 millones, en junio cayeron apenas u$s 12 millones”.