Deuda: la última oferta, con un año de gracia y pago de intereses devengados

El Ministerio de Economía oficializó esta noche la oferta "definitiva" de la Argentina para la reestructuración de su deuda externa.

La fecha para el período de invitación se extenderá una vez más desde el 24 de julio hasta el martes 4 de agosto a las 17 horas de Nueva York, Estados Unidos (las 18 de Argentina). Pero el settlement, asentamiento o liquidación se concretará recién el viernes 4 de septiembre.

En el mes que media entre el final del Período de Invitación y la liquidación se conocerá la aceptación que tuvo la propuesta del Ministerio de Economía, que avaló el presidente, Alberto Fernández.

Esta reconocerá los intereses devengados de los bonos hasta el 4 de septiembre de 2020 inclusive y dará un año de gracia en lugar de tres, como lo propuso originalmente el ministro de Economía, Martín Guzmán, el 21 de abril.

Los pagos de la deuda con ley extranjera comenzarán el 4 de septiembre de 2021, pero solo como premio para los bonistas que manifiesten su intención de ingresar al canje en una primera etapa.

Ese será el único instrumento de recupero de valor (VRI) que pondrá en juego la Argentina en algunas series de bonos, en lugar de un cupón atado a la evolución del Producto Bruto Interno (PBI) o de las exportaciones.

Aquellos que no expresen su voluntad de aceptar esta oferta no tendrán esta posibilidad y tendrán un menor Valor Presente Neto (NPV).

Con esto, la estrategia oficial apunta a dividir a los fondos y generar la duda de qué táctica es la adecuada para los inversores privados: si aceptar en una primera instancia o rechazar por completo la operación, hacer que fracase el canje y poner sobre la mesa el pedido de aceleración de la deuda (cross default) ante la Justicia de Nueva York, Estados Unidos.

El NPV rondará los u$s 53,5 por cada 100 dólares de valor nominal, descontado a una tasa de salida (exit yield) de 10%.

Igualmente, desde el Gobierno destacan que "el idioma del NPV fue impuesto por los fondos como un marco de referencia".

Eso, aseguran, no es una guía para las acciones oficiales, ya que creen que el rendimiento de los nuevos bonos puede ser menor que ese 10% en un mundo de tasas de interés al 0%, lo que podría significar mayores ganancias para los acreedores, que no estarían bien estimadas si la exit yield fuera más baja (entre 6% y 8%, aunque esas tasas indicaran todavía un elevado riesgo).

El Fondo Monetario Internacional (FMI), aliado circunstancial de este Gobierno porque será el acreedor privilegiado del alivio de deuda que se obtendrá entre los grandes fondos y los minoristas, está al tanto de que la nueva oferta supera el techo para la "sostenibilidad" que fijó a principios de junio en u$s 49,90, pero no cuestionará la propuesta de la Argentina.

Fuentes con acceso a las negociaciones sostienen que en "el idioma del Fondo" no entra el NPV sino las necesidades brutas de financiamiento, que no serán mayores para el país, ya que el alivio de deuda permitirá a la Argentina retornar a un sendero de sostenibilidad y el recupero de valor, precisamente, no es pagar más sino antes en ciertas series de bonos.

Las indenture (contratos o "términos y condiciones") de los nuevos bonos se mantendrán tal como fueron emitidos originalmente.

Los tenedores de títulos surgidos de los canjes de 2005 y 2010 conservarán sus indenture, que prevén un mayor porcentaje para las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC's).

Si en el futuro hiciera falta una nueva reestructuración de la deuda -algo que Fernández y Guzmán buscan evitar a toda costa- se necesitará una mayor aceptación de este grupo en particular para no tener holdouts.

En cambio, los acreedores de los bonos emitidos por la gestión de Mauricio Macri entre 2016 y 2018 tendrán sus propias indenture 2016 (con cláusulas más beneficiosas para el emisor) y no habrá retrocesos hacia los términos legales de 2005, como pidieron algunos fondos del Ad Hoc Group, que engloba a Blackrock y Ashmore, entre otros.

La "estrategia Pacman", que consiste en que el Estado se reserva el derecho de reasignar bonos para formar mayorías automáticas, se licuará en esta ocasión, ya que el Gobierno impondrá un umbral mínimo de aceptación cercano al 50%.

Por otro lado, el Gobierno lanzará en los próximos días otra reestructuración de deuda: la nominada en dólares pero con ley local, que está a tiro de decreto.

Según anticiparon fuentes oficiales, se enviará un proyecto de ley al Congreso para un canje de u$s 46.000 millones, de los cuales u$s 15.000 millones están en manos de privados.

La oferta tendrá las mismas condiciones (igual trato) que la deuda con ley extranjera. Este proceso servirá también para demostrar hacia afuera que la enmienda que se presentará ante la Security Exchange Commission (SEC) será la oferta definitiva. "La pelota ya queda en la cancha de ellos", señalan en el Gobierno.

El Cronista contactó a los representantes de fondos del Comité de Acreedores de la Argentina (ACC) y del Exchange Bondholder Group, pero estos prefirieron mantener la cautela y esperar para hacer comentarios hasta que sea oficial la nueva oferta.