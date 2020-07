Crimen de Fabián Gutiérrez: quién es Natalia Mercado la fiscal del caso

Natalia Mercado, fiscal que quedó a cargo de investigar el crimen de Fabián Gutiérrez, ex secretario de Néstor y Cristina Kirchner, hallado hoy muerto y enterrado con un golpe en la cabeza y un corte en el cuello en la casa de un country en El Calafate.

Merado es hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner y del fallecido dirigente político Armando “Bombón” Mercado. Es también sobrina de la ex mandataria y por ende prima del diputado Máximo y Florencia. Ejerce el cargo de fiscal hace más de 10 años.

Anteriormente, esta fiscal había quedado fuera de las investigaciones por lavado de dinero que recaen sobre su familia. Su hermana Romina Mercado está procesada junto a sus primos Máximo y Florencia en la causa Hotesur (la firma hotelera dueña del Alto Calafate).

No obstante, cuando se llevaron a cabo los primeros allanamientos ordenados por el juez Claudio Bonadio, en el hotel Alto Calafate fueron recibidos por la sobrina Cristina Kirchner.

El juez que encontró a Gutiérrez habló sobre las hipótesis del caso Estaba semienterrado, envuelto en una sábana. Tiene un fuerte golpe en la cabeza. El Juez dijo que también se usó un arma blanca. Uno de los jóvenes detenidos dio los datos que llevaron a localizar el cuerpo, en un terreno junto a una vivienda de Aeropuerto Viejo, donde también se encontró el TV que faltaba de la casa de Gutiérrez.

Mercado ejercía funciones como fiscal en la localidad en la que se encuentran cuatro de los complejos turísticos bajo investigación judicial. Fue nombrada fiscal durante el gobierno de Sergio Acevedo, quien había sido vice durante la gobernación de Néstor Kirchner. Y su esposo fue mencionado por el ex mandatario fallecido como miembro Hotesur SA, la empresa que administraba el hotel Alto Calafate.

Natalia fue nombrada fiscal de El Calafate con un decreto provincial a sus 31 años, en momentos que su familia llevaba ya casi 20 años de control sobre la política local.

A pesar que fue recusada, la Justicia provincial avaló que la fiscal Mercado investigue a sus tíos y hermana.

Sobre el homicidio de Gutiérrez, el juez Carlos Narvarte dialogó con Radio Mitre y brindó detalles acerca de la investigación.

“Estamos investigando un hecho que podríamos calificar de homicidio. Del lugar del hecho pudieron recoger evidencias -rastros de sangre- como que hubo violencia en el lugar, también en la camioneta que estaba afuera, donde posiblemente trasladaron el cuerpo”, comenzó diciendo el magistrado.

El magistrado descartó que el homicidio se haya producido por una cuestión política: “No tengo esa hipótesis, me constituí en el lugar del hecho y no me parece que exista una cuestión política. No es la hipótesis que estoy trabajando. En principio pareciera que no”.