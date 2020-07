Economía y política Viernes 03 de Julio de 2020

En abril se perdieron 185.000 empleos: el trabajo registrado es el más bajo en 5 años

Son datos oficiales del Ministerio de Trabajo. El informe no tiene en cuenta el empleo no registrado. Y apenas toma el efecto del primer mes y medio de la pandemia. La caída más fuerte se dio entre asalariados privados y autónomos, mientras que el número de estatales casi no varió.