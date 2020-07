Cómo fue el debut de Alberto ante un Mercosur hostil para los intereses del Gobierno

En su primer cara a cara con otros presidentes de la región, Alberto Fernández optó por mostrar un tono conciliador ante la agenda aperturista que pretenden imprimirle al Mercosur en los próximos años los presidentes de Brasil, Jaír Bolsonaro; Paraguay, Mario Abdo, y el Uruguay, Luis Lacalle Pou, todos líderes con posiciones más bien liberales sobre la regulación del mercado.

Ante el descalabro que introdujo la pandemia de coronavirus, la Cumbre de Jefes de Estado que suele realizarse semestralmente debió abandonar su formato presencial y reconvertirse en una videoconferencia a la que también se sumaron los presidentes de Colombia, Iván Duque; Bolivia, Jeanine Añez; Chile, Sebastián Piñera; el canciller ecuatoriano, José Valencia, y los titulares del BID, Luis Alberto Moreno, y el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

Al hacer uso de la palabra, Fernández hizo un llamado a la unidad para combatir la desigualdad y los desafíos que afronta la región, y sin dejar de marcar las diferencias, dejó claro que no será una piedra en el zapato para los demás socios de la unión aduanera, pese a que el Gobierno sacudió el bloque en abril al amenazar con retirarse de las negociaciones abiertas para signar tratados de libre comercio.

"Siento respeto por todos los líderes del mundo porque sus pueblos los eligieron, y sé que no pienso igual que muchos de esos líderes, y no tengo derecho a frustrar la aspiración continental de unirnos y crecernos juntos, simplemente porque no pienso igual. Yo estoy aquí para que nos unamos y trabajemos más juntos que nunca, y entendamos que la historia nos ha dado la oportunidad de revisar lo que se ha hecho y hacerlo mejor", planteó Fernández, para luego agregar: "Las diferencias ideológicas o conceptuales que puedan aparecer pasan a un segundo plano al entender que son los pueblos que se vinculan más allá de los gobiernos".

En otro tramo de su breve intervencion, dirigiéndose al representante europeo, el jefe de Estado animó a estudiar "cómo seguir adelante con el acuerdo con la UE teniendo en cuenta todos los desatinos que ha provocado el virus en nuestras economías". La conclusión de este pacto birregional y el firmado con otros cuatro países europeos que integran el EFTA serán los pilares del Mercosur este semestre; sin embargo, la Cancillería ha ralentizado toda discusión seria respecto al capítulo comercial, entendiendo que en el viejo continente no hay siquiera consenso para ponerlo en práctica.

Terminada la videoconferencia, los presidentes de los cuatro países fundadores dieron a conocer una declaración final en la que se lee que Fernández, Bolsonaro, Abdo y Lacalle "se congratularon por los logros alcanzados durante el primer semestre de 2020", y destacaron la revisión del Arancel Externo Común (AEC), con vistas a "impulsar la competitividad del bloque y la integración de sus cadenas productivas". En ese contexto renovaron el mandato para presentar la propuesta de revisión del AEC.

La rebaja de los impuestos a las importaciones, que en ocasones fungen como una barrera protectora del entramado productivo y otras, como instrumento para asegurar posiciones de mercado, es resistida por la administración de Frente de Todos, que al asumir bloqueó el trabajo que había acordado el expresidente Mauricio Macri con Bolsonaro.

El mismo mensaje proteccionista reiteró esta semana el canciller Felipe Solá ante sus homólogos del Mercosur, al sostener que "no podemos perder de vista ni la reactivación del tejido industrial y comercial, ni el mercado ni interno ni su asociación con la posibilidad de exportar y garantizar la preservación y creación de empleo".

Asimismo, los presidentes de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay se plegaron a una declaración formal en la que reafirmaron el apoyo al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas frente al Reino Unido.