Los bonos argentinos se desmarcan del buen humor global y operan a la baja

A diferencia del buen humor en los mercados globales, los bonos argentinos operan a la baja el jueves con ciadas del 0,8% en promedio. Todos los tramos de la curva argentina registran caídas en las primeras operaciones del jueves y el riesgo país no evidencia grandes cambios.

Con las conversaciones entre acreedores y el Gobierno cada vez más ríspidas, en medio de la negociación, los bonos argentinos operan a la baja a comienzo del jueves y con los inversores con la mirada puesta en posibles novedades sobre el tema de la deuda. Los bonos de legislación local operan a la baja en todos los tramos de la curva.

La parte corta de la curva de bonos de legislación Nueva York muestra caídas con el Global 2021, 2022 y 2023 perdiendo 0,91%, 0,61% y 0,97% respectivamente. Lo mismo ocurre en la parte media de la curva en la que el Bonar 2026, 2027 y 2028 caen 0,76%, 0,8% y 0,71% respectivamente. En el extremo más largo de la curva también se ven retrocesos para el Bonar 2046, 2048 y 2117 que caen 0,39%, 0,53% y 0,17% respectivamente.

El riesgo país opera sin cambios el jueves y se ubica en 2513 puntos tras el salto de ayer de 0,8%.

Los analistas observan renovadas tensiones entre el Gobierno y los acreedores privados, lo que empeoró el clima de las negociaciones y trajo mayor cautela al mercado.

“Se trata de ruedas sumamente volátiles donde el mercado se mantiene alerta a cada declaración o comunicado que pueda llegar en las próximas horas. Mientras tanto, se habla de que el Gobierno podría adelantar las fechas de pago dentro de los años calendario, sumando valor a los bonos a restructurar", señalaron desde PPI.

Se espera a que luego de una serie de ofertas y contraofertas, la propuesta del 24 de julio sea la final ya que según fuentes del Gobierno “no hay forma de pagar algo más”.

Otro de los temas que genera presión negativa sobre los bonos es que en la rueda de ayer transcendió que ACC BondHolders Group, uno de los principales grupos de acreedores de Argentina está en riesgo de fragmentarse luego de que al menos tres de sus miembros indicaron que podrían abrirse y aceptar un acuerdo de reestructuración a un valor inferior al propuesto por el grupo.

Los analistas de Delphos Investment remarcaron que hacia adelante, el Gobierno deberá decidir si avanza o no con la presentación unilateral de una nueva propuesta, que por ahora alcanzó poca adhesión y no serviría para hacer un canje total de los bonos.

“Esta iniciativa podría llevar a que los fondos más duros se presenten ante los tribunales. Por ello el Gobierno por ahora amaga pero no concreta. La última mejora que les hizo llegar a los grupos de acreedores más duros no tuvo buena recepción. Esto nos estaría dejando con una mejora "neta" de solamente u$s 1,5. Así que por ahora la estrategia del gobierno no ha servido para "atrapar" a los fondos más duros, o al menos dividirlos. Por el contrario, los fondos "amigos" ahora estarían un tanto más ansiosos y deseosos de una pronta propuesta, lo cual no ayuda en la estrategia global”, comentaron.