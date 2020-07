Las acciones de Tesla vuelven a romper records: suben 170% en 2020

La cotización de Tesla, empresa norteamericana propiedad del magnate Elon Musk, comenzó 2020 en niveles de u$s 418 y hoy se ubica en los u$s 1124 por acción, acumulando una ganancia cercana al 170% y lo que no es un dato menor, ya que todo este avance se dio en medio de la pandemia.

Dado que el precio de la acción se encuentra actualmente en máximos históricos y no se cuenta con una referencia para saber hasta dónde podría seguir escalando, es que resulta interesante repasar técnicamente el comportamiento del papel a modo de poder proyectar valores tentativos de ser alcanzado por esta tendencia, en la medida que la misma no se quiebre.

Lo interesante es que en la gráfica mensual, el avance viene respetando una inclinación y rango de precio que permite el trazado de un importante canal ascendente. Tomando como referencia este canal de largo plazo, si lo precios de la emisora fueran a buscar la línea superior del canal, entonces surge la zona de 1550-1650 dólares como un objetivo tentativo de ser alcanzado hacia los próximos meses.

Si ahora bajamos el marco temporal a una gráfica diaria, podemos observar con mayor claridad todo el proceso de recuperación que tuvo el papel entre los meses de febrero y marzo pasado, cuando comienza el confinamiento mundial por la pandemia.

Este proceso de recuperación que se inicia en mínimos de u$s 350, luce técnicamente incompleto a los máximos conseguidos.

Si bien resulta posible podamos tener correcciones intermedia, en la medida que los precios puedan sostenerse por encima de la zona de soporte dada por los 1030-950 dólares, resulta esperar una mayo extensión del avance, con un objetivo inicial en la zona de 1250-1300 dólares y posteriormente hacia instancias más ambiciosas que se proyectan hacia objetivos más cercanos a los propuestos en el análisis de mediano plazo, en torno a los 1650 dólares.

Aún cuando pareciera que Tesla se encontraría ya en cercanía de un techo al avance y con riesgos de habilitación a un proceso correctivo mayor, desde nuestras expectativas sugerimos no enfrentar la tendencia y el bull market en la medida que no tengamos evidencias concretas de un cambio de tendencia. Actualmente esas evidencias se darían sólo con caídas de la emisora por debajo de los 950 dólares. Veremos…