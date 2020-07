Seguros para silobolsas: ante la ola de vandalismo, creció la demanda

La rotura de silobolsas persiste, suman más de 60 en el año y el campo exige que el Gobierno accione.

La única opción que encuentra el agricultor, además de manifestar su preocupación y el pedido de respuesta oficial, es controlar más de cerca los silos y tratar de cubrirse ante un posible ataque.

De hecho, distintos jugadores del sector confirmaron que crecieron las consultas por los seguros específicos para el guardado de los cereales. Aseguradoras, productores de seguros y organismos del campo coincidieron en que el tema está vigente.

"Las consultas por este tipo de seguros se han incrementado aproximadamente un 35%. Respecto del nivel de cierre se siguen manteniendo constantes, aunque estimamos que van a ir en aumento debido a que es el año con mayor casos de vandalismo", indicó Sergio Andrés Scebbae, gerente de Riesgos Agropecuarios de Willis Towers Watson.

Mirá también Las acciones locales treparon hasta 10% impulsadas por mejoras externas La renta variable local anotó mayoría de mejoras tanto en Buenos Aires como en Wall Street, en línea con las alzas que se extendieron entre los principales mercados financieros internacionales.

Cabe aclarar que además, otro motivo de consulta, según Willis Towers Watson, fueron la incertidumbre respecto de la disponibilidad de flete para transportar el grano desde el campo a las plantas de acopio o al puerto y respecto del normal funcionamiento de las plantas y terminales.

Por su parte, Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) señaló que se hacen más preguntas por estos seguros, en especial porque recibió llamados desde distintas aseguradoras: "Consultan si este es un nicho a desarrollar o no. Es cierto que no es común tener estos seguros, igualmente, este no es el punto, lo importante es detener la ola de inseguridad tan notoria y no verlo como un negocio".

CRA lanzó un comunicado sobre "la inseguridad que sufren los productores agropecuarios a lo largo y ancho del país" e hizo llegar la "solidaridad a todos aquellos productores que han visto desaparecer su trabajo en mano de delincuentes". En la misma línea, Raedemaeker agregó: "Nosotros tenemos la sospecha firme que esto obedece a un mensaje que se ha bajado hacia el campo por una disputa que no es de ahora, sino histórica". El vicepresidente de CRA lo que solicita, al igual que sus pares, es un repudio explícito de parte del Gobierno y, desde ya, una solución contra el vandalismo.

El gerente de Riesgos Agropecuarios de Willis Towers Watson resaltó que "en los en últimos ataques no solo rompen la bolsa sino que, tiran curasemilla al grano, lo que hace irrecuperable la mercadería y los daños lleguen al 100%; así no hay posibilidad de recupero".

A su vez, Martín Campos, director de Norden Brokers y miembro de la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros (AAPAS), explicó cuáles son los problemas que traen estas roturas de silobolsas: "Implica un alto costo además de ser un trastorno tener que reacondicionar el cereal; hay juntarlo, volverlo a embolsar. Cuando rompen la bolsa no siempre se pierde el grano, pero es muy engorroso y complejo rescatarlo; pero si llegó a humedecerse, porque llovió por ejemplo, el problema es más grave".

El director de Norden Brokers remarcó que, si se mancha, como se vio en los últimos ataques, ya no sirve para comercializarse. En estos casos, lo terminan usando como alimento para animales.

En cuanto a la cobertura de los seguros, desde Willis Towers Watson informaron que en una básica "se amparan los daños materiales causados a los bienes objeto del seguro por la acción directa o indirecta del fuego, rayo o explosión y la acción directa de vandalismo, malevolencia, tumulto popular, huelga, lock out, humo", mientras que una ampliada cubre de "huracanes, ciclones, tornados, granizo, robo, combustión espontánea e inundación".

Sobre el costo, mencionaron que representa aproximadamente el 0,18% del valor ensilado, para una vigencia trimestral y cobertura amplia.