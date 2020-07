EE.UU. compra más del 90% del medicamento para tratar el coronavirus

El gobierno de Estados Unidos compró gran parte de la producción actual y futura del medicamento remdesivir -que cuenta con la aprobación de autoridades médicas de ese país, de Japón y Europa, para tratar el coronavirus- a la empresa biofarmacéutica Gilead Sciences Inc, lo cual generó hoy preocupación en expertos por la disponibilidad para otros países ante el avance de la pandemia.

El lunes, Gilead revelaba el costo de este antiviral para tratar el Covid-19, estimándolo en u$s 2340 por paciente para los países más ricos. Y ese mismo día, el Departamento de Salud (HHS) estadounidense. anunciaba un acuerdo para asegurarse grandes suministros del remdesivir hasta septiembre, aunque las cifras recién trascendieron en las últimas horas.

El CEO de Gilead Sciences, Daniel O'Day, hace dos meses

con el presidente y el vicepresidente de EE.UU. - Bloomberg

500.000 dosis para EE.UU. hasta septiembre

El HHS confirmó que hasta septiembre, proveerá más de 500.000 dosis de tratamiento de esta droga para los hospitales norteamericanos.

Esta cifra representa el 100% de la producción proyectada de Gilead para julio (94.200 dosis de tratamiento), el 90% de la producción en agosto (174.900 dosis de tratamiento) y el 90% de la producción en septiembre (232.800 dosis de tratamiento), además de una asignación para ensayos clínicos.

Hace días que se anticipaba que el remdesivir podría tener una gran demanda porque es uno de los pocos tratamientos que demostró alterar el curso del coronavirus, después de que el medicamento administrado por vía intravenosa ayudó a acortar el tiempo de recuperación en hospital en una prueba clínica y obtuvo autorización de uso de emergencia en EE.UU. y la plena aprobación en Japón.

El secretario del HHS, Alex Azar, destacó al presidente Donald Trump por la decisión de adquirir la producción del remdesivir y así garantizar que los hospitales estadounidenses compren el medicamento en las cantidades que asigne el Departamento de Salud.

"El presidente Trump ha hecho un trato asombroso para asegurar que los norteamericanos tengan acceso a la primera terapia autorizada para Covid-19", dijo Azar y agregó que "en la medida de lo posible, queremos asegurarnos de que cualquier paciente norteamericano que necesite remdesivir pueda obtenerlo", añadió Azar. Hasta ahora, EE.UU. registra 2.730.800 infectados y 130.134 muertos por el coronavirus.

"Estados Unidos primero"

Fuera de Estados Unidos, expertos y activistas están alarmados por la acción unilateral del gobierno de Trump, en consonancia con su eslógan que lo identifica desde la campaña electoral que lo llevó a la presidencia: "America First" (Estados Unidos, primero).

Pero también lo están por las implicaciones más amplias, como para el caso de cuando esté disponible una vacuna, previendo que la administración Trump estaría dispuesta a superar ofertas y maniobras de los demás países para asegurar los suministros médicos que necesita para los Estados Unidos, apuntó hoy The Guardian.

"Tienen acceso a la mayor parte del suministro de medicamentos (de remdesivir), por lo que no hay nada para Europa", alertó el doctor Andrew Hill, investigador visitante principal de la Universidad de Liverpool.

Para los pacientes de EE.UU. con seguro, Gilead dijo el lunes que cobrará u$s 3120 por un tratamiento de cinco días, o u$s 520 dólares por vial. Un 33% más que los u$s 390 por vial que anunció que cobraría a los gobiernos de los países desarrollados y a los pacientes de estadounidenses en programas de salud del gobierno.