Médico asesor de Trump alertó que EE.UU "está fuera de control" y podría duplicar casos de Covid-19

El principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci, advirtió ayer, martes, ante el Congreso: "Claramente vamos en la dirección equivocada, claramente ahora mismo no tenemos un control total. La cosa se puede poner realmente muy mal". En tanto, sostuvo que hoy el país tiene "más de 40.000 casos por día y no me sorprendería si llegáramos a 100.000, si esto no cambia".

En tanto destacó que "California, Texas y otros estados están reportando aumentos récord de los casos de la enfermedad, a veces mortal, causada por el nuevo coronavirus, lo que lleva a una reconsideración aleccionadora de los esfuerzos para contenerlo".

"A menos que los estadounidenses usen mascarillas y vuelvan a comprometerse con el distanciamiento social, el aumento diario de nuevos casos en todo el país, actualmente alrededor de 40.000, podría llegar a 100.000", alertó el doctor Anthony Fauci, jefe del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, a un comité del Senado de Estados Unidos.

"Claramente, no estamos en control total en este momento", dijo Fauci. "Estoy muy preocupado porque podría ponerse muy mal".

Fauci dijo que "no hay garantía" de que los esfuerzos en curso produzcan una vacuna segura y eficaz para prevenir la infección por el virus, vertiendo agua fría sobre las esperanzas de una solución rápida a la crisis de salud.

Muchos países de Asia y Europa han logrado controlar la pandemia con respuestas gubernamentales firmes y coordinadas, caracterizadas por cuarentenas estrictas y el uso obligatorio de mascarillas en público.

Más de 126.000 estadounidenses han muerto a causa del Covid-19 y millones han perdido sus empleos, ya que las empresas y las escuelas cerraron para reducir el virus. La economía se contrajo bruscamente en el primer trimestre y se espera que se derrumbe en el período de abril a junio.