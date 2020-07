La discusión no es más o menos Estado, es cuándo el Estado debe estar

A una empresa cuando le va mal quiebra, desaparece. Los países, por lo general tienen una lógica diferente. Es decir, cuando les va mal y quiebran no desaparecen, simplemente se hacen más pobres.

En esta espiral descendente entró la Argentina por diferentes causas y hace mucho tiempo. Según desde qué óptica se mire, el peronismo es causante de ese mal para que los pobres sigan siendo pobres, o el antídoto para que los pobres no sean más pobres aún.

Hace un mes el diario Washington Post describía a la Argentina y decía. "No hay drama mayor para una nación. Vivir en permanente frustración por lo que no son otra cosa que las consecuencias de sus preferencias constituyen una encerrona de la cual es muy difícil salir. La Argentina no tiene un problema económico o social o político. Tiene un problema médico; un problema de orden psicológico profundo que le impide resolver lo que no son otra cosa que los efectos de esa causa madre. Que un país viva en conflicto por lo que son las consecuencias de sus preferencias libres, constituye una dificultad de tal magnitud que, sinceramente, no sé si la cuestión tiene solución. Pues bien, ¿y cuál es esa maldita preferencia?, ¿qué es lo que los argentinos secretamente prefieren y contra lo que luego se enojan cuando efectivamente esa preferencia se materializa? Esa preferencia no es otra que la pobreza: los argentinos prefieren la pobreza. Por supuesto no van a admitirlo a viva voz. De hecho, viven enojados contra la pobreza. O al menos eso dicen".

Es una dura descripción de cómo nos ve, al menos, una parte importante del mundo. La Argentina es pobre, se queja de la pobreza, pero en el fondo le gusta ser pobre.

Que la Argentina es pobre no hay dudas. Por ejemplo, tenemos una deuda que reestructurar porque no podemos pagar. Exportamos básicamente commodities y eso tampoco nos hace ricos. Solo con eso ni siquiera hace falta ahondar en datos sociales, donde la precaridad de la vivienda, la falta de oportunidades, la desigualdad y la indigencia cada vez están más presentes.

Pero si la pobreza sólo la asociamos al accionar del Estado en la economía, nos equivocamos. Hay momentos en que el Estado tiene que estar presente. La asistencia que decidió dar el Estado a los más vulnerables en el medio de la pandemia no puede ser tildada de nada más que humanitaria. El problema del Estado argentino es claramente otro, no estar presente cuando se lo necesita. Ayer, el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, anunció que el Estado invertirá unos 6100 millones de dólares en un gran plan de obra pública con el fin de impulsar la economía. Johnson no puede ser tildado de peronista ni tampoco es un hombre de la izquierda. Es un primer ministro liberal que define bajo la actual circunstancia apoyarse en el Estado para poder paliar la crisis.