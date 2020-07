La deuda externa llegó a u$s 274.247 millones y bajó 0,5% en el primer trimestre

El stock de deuda externa bruta total, contabilizando títulos de deuda a valor nominal residual al 31 de marzo de 2020, trepó a u$S 274.247 millones, una baja del 0,5% en relación al cuarto trimestre de 2019 o, lo que es lo mismo, u$s 4242 millones menos en la comparación con el período octubre-diciembre, informó ayer el Indec.

El dato muestra una leve mejora respecto del trimestre anterior, cuando el pasivo externo había llegado a u$s 278.489 millones.

Esta reducción responde a la menor deuda del Gobierno, por u$s 2602 millones, del Banco Central en u$s 1344 millones y de las Sociedades captadoras de depósitos, u$s 407 millones.

Por su parte, se registraron incrementos en el total de deuda de Otras sociedades financieras (u$s 55 millones) y Sociedades no financieras, hogares e Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH) por u$s 56 millones.

Hay que recordar, que según el propio Indec, la deuda externa bruta total se reduce u$s 204.901 millones, si se contabilizan los títulos a valor de mercado.

El organismo estadístico oficial indicó también que al fin del primer trimestre el 62% de la deuda correspondió al Gobierno general; mientras que el 26% está en cabeza de Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH; el 8% al Banco Central; 2%, a las Sociedades captadoras de depósitos y el restante 1%, a Otras sociedades financieras.

La deuda externa forma parte de los pasivos externos que requieren el pago del principal y/o intereses en el futuro, y tiene como contrapartida un derecho de crédito del resto del mundo frente a los recursos de la economía residente que se reflejan en la posición de inversión internacional.

"Para la Argentina, la deuda externa representa el mayor componente de los pasivos externos", destaca el Indec.

El Indec también dio a conocer ayer el resultado de la balanza de pagos del período enero-marzo, con un déficit de cuenta corriente de u$s 444 millones, que se explica por el "débito neto de la cuenta ingreso primario, u$s 3671 millones, parcialmente compensado por el superávit de u$s 2913 millones en la balanza de bienes y servicios y de u$s 314 millones en el ingreso secundario".

Cabe recordar que el ingreso primario registra la renta obtenida por los factores productivos, trabajo y capital, donde el principal componente la renta de la inversión. Por su parte, el ingreso secundario registra las transferencias corrientes.

“En el trimestre analizado, la cuenta financiera mostró un ingreso neto de capitales por u$s 780 millones", destaca el informe, mientras que las reservas internacionales "se redujeron en u$s 1089 millones en el trimestre por efecto de las transacciones de balanza de pagos".