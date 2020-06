Coronavirus: por la crisis, la deuda de Brasil podría superar el 100% de su PBI este año

Mientras el coronavirus continúa extendiéndose –hoy la Organización Panamericana de la Salud pronosticó que el pico en Brasil podría llegar recién en agosto– el panorama fiscal del gigante sudamericano se vuelve cada vez más complejo: la deuda podría superar el 100% del Producto Bruto Interno y es probable que el déficit primario alcance el 15% del PBI, o incluso más, según los cálculos del ministro de Economía, Paulo Guedes.

En mayo, el déficit primario del sector público (excluyendo los pagos de intereses) llegó a 131.400 millones de reales (u$s 24.000 millones) y el acumulado de este año asciende a 214 mil millones de reales (u$s 39.1 mil millones), una diferencia sustancial respecto a los 6.9 mil millones de reales (u$s 1.2 mil millones ) del mismo período del año anterior. De mayo de 2019 a mayo de 2020, el déficit primario ya alcanza el 3.9% del PBI (u$s 51.8 mil millones)

La deuda bruta (sumados los pasivos federales, estatales y municipales), alcanzó 5929 mil millones de reales (casi u$s 1086 mil millones) que equivale al 81,9% del PBI, frente al 79,8% del mes anterior.

En esta línea, las últimas proyecciones oficiales de la deuda y déficit público son del 93,5% y el 9,9% del PBI, respectivamente.

En videoconferencia con legisladores del congreso brasileño, Guedes admitió que el déficit primario de este año sería "muy alto, muy alto", aunque ratificó que el gobierno extenderá la asistencia de emergencia –conocida como ‘coronavouchers’, la ayuda beneficia a cerca de 65 millones de brasileños– de 600 reales (u$s 109) por al menos otros dos meses más. Hasta hace pocos días, el gobierno había especulado con prorrogar el beneficio aunque reduciendo progresivamente el monto de la asistencia, finalmente decidió mantener la cifra fijada en abril.

No obstante, el gobierno insiste en que los gastos de emergencia deben ser temporales y planea continuar con su agenda de ajuste fiscal, una vez que haya pasado lo peor de la crisis.

Con respecto a las proyecciones del PBI –recientemente el FMI pronosticó una caída del 9,1% para Brasil– Guedes descarto una eventual recesión, así como escenarios de contracciones del 9% o el 10%. Si bien admitió que no sabía si el país se iba a recuperar rápidamente, dijo que lo hará antes de lo que “todos predicen”.