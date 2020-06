En la previa al endurecimiento de la cuarentena, Diputados define su agenda

Los jefes de bloque definen esta tarde, a partir de las 17, cómo será la actividad en la Cámara de Diputados de cara al endurecimiento de la cuarentena que comenzará a regir mañana en el AMBA. La reunión virtual fue convocada por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, el mismo día que se conoció que uno de los diputados que presenció el debate del jueves pasado se contagió de coronavirus.

Son tres los asuntos que los diputados deberán acordar en las próximas horas. Por un lado, deberán definir sobre cómo avanzará la actividad parlamentaria hasta el 17 de julio, día en que, en principio, finaliza el endurecimiento de la cuarentena que comienza a regir mañana. Algunas fuentes estiman que, hasta ese día, la Cámara baja se limitará a concretar, por teleconferencia, reuniones de comisión. Y, una vez finalizada la “Fase 1”, se retomarían los debates del pleno.

Otros de los asuntos que los jefes de bloque pondrán sobre la mesa esta tarde tiene que ver con la prórroga -o no- del protocolo que regula las sesiones virtuales. En este sentido, la principal bancada opositora, Juntos por el Cambio, ya dejó en claro semanas atrás que acompañará la extensión de la modalidad remota, siempre y cuando, no se incluyan en el temario proyectos de ley que no cuenten con un amplio consenso entre las diferentes bancadas, tal como viene ocurriendo hasta el momento. A contramano de lo que ocurre en el Senado, las leyes aprobadas en el marco de la pandemia fueron aprobadas de manera contundente.

En este sentido, JxC apuesta a mantener esa dinámica en las sesiones, y no poner a discusión asuntos que generen rispideces, léase: la expropiación de la agroexportadora Vicentin -cuya presentación en alguna de las dos cámaras parece evaporarse- y el famoso impuesto a las grandes riquezas que, a pedido del líder del Frente de Todos, el diputado Carlos Heller redacto. Esta iniciativa, si bien está guardada bajo siete llaves en uno de los escritorios del banquero, tampoco fue presentado hasta la fecha y el propio autor expresó sus reparos sobre su tratamiento virtual.

Si ambos temas se zanjan en la teleconferencia, los diputados deberán definir qué proyectos de ley se aprestarán a tratar en la próxima sesión que se celebre. Según supo El Cronista, el oficialismo apuntará a instalar una agenda vinculada a los sectores más golpeados por la cuarentena: turismo, gastronomía y hotelería. Para estos rubros, podrían impulsarse créditos a tasa cero y la eximición del pago de impuestos.

También, se apunta a tratar una Ley de Alquileres de Comercios. En este sentido, el líder de la bancada PRO, Cristian Ritondo, presentó junto con otros diputados, un proyecto días atrás, para aliviar la situación de los inquilinos de locales que no pueden abrir sus puertas, como consecuencia del aislamiento y que también busca ayudar a los propietarios de esos locales.

A esto se le sumaría el tratamiento de una moratoria para monotributistas, autónomos y pymes, que fue presentada por el oficialista Marcelo Casaretto.