Tarjeta SUBE: en qué casos se suspenderán durante la nueva cuarentena

Tal como lo dispuso el presidente Alberto Fernández, mañana comenzará oficialmente una nueva etapa de la cuarentena en el AMBA, con mayores restricciones a la circulación y menos actividades habilitadas.

Juan José Méndez, secretario de Transporte y Obras Públicas de la ciudad de Buenos Aires, adelantó lo que puede pasar con quienes utilicen la Tarjeta Sube pero no tenían permisos de circulación. Sostuvo que en principio no se bloquearán, sino que se suspenderán.

“Se está estudiando suspender las tarjetas que registran el uso por más de un día y no tienen los permisos correspondientes”, explicó el secretario en declaraciones a FM La Patriada. Igualmente, aclaró que “en la emergencia se puede salir y utilizar el transporte público”. Es decir, se espera que la tarjeta no se bloquee por un solo uso no permitido, sino por una reiteración.

En esta nueva etapa, al registrarse para obtener un permiso de circulación, es necesario registrar el número de la Sube si se planea viajar en transporte público. En las etapas anteriores no existía esta restricción.

Estas medidas acerca de la suspensión de las tarjetas Sube habían sido adelantadas por el ministro de Transporte de Nación Mario Meoni. Igualmente, todavía no se brindaron especificaciones acerca de la extensión de esa eventual suspensión.

Méndez volvió a remarcar que se realizarán más controles y que habrá más restricciones a partir de mañana, en línea con los criterios epidemiológicos esbozados en el mensaje presidencial del viernes pasado. “Todos los que no tienen el permiso correspondiente deben evitar salir por los próximos 17 días”, agregó.