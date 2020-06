Es necesario que los abogados podamos empezar a trabajar

El acceso a la Justicia es un derecho humano fundamental porque permite el uso y goce de los otros derechos. El Estado garantiza a los ciudadanos el disfrute de muchos derechos, que derivan de la propia condición humana. Desde la vida y la integridad física, hasta la salud, la educación, la circulación ambulatoria, la propiedad, condiciones dignas de trabajo y de protección social.

La violación de cualquiera de estos derechos otorga al afectado la posibilidad de recurrir ante los jueces o tribunales competentes en procura de una tutela efectiva. Todos los derechos que poseemos de nada sirven si no podemos obtener que un tribunal nos lo reconozca, y asegure su vigencia.

Desde tal perspectiva, se advierte que la actividad de los tribunales no constituye un simple servicio público que puede funcionar, en mayor o menor medida, según el caso, sino que el Judicial es uno de los poderes fundamentales del Estado, cuya actuación debe asegurarse de manera continua.

Junto a otros integrantes de la agrupación "Cambio Pluralista", efectuamos una presentación al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que se permita la concurrencia de los abogados y abogadas a sus estudios jurídicos. A ese efecto, acompañamos una serie detallada de requisitos que deberán cumplirse obligatoriamente para ello, lo que hoy se llama comúnmente un protocolo. Evitar el transporte público, medidas rigurosas de higiene y distanciamiento y días prefijados según el número de documento.

Resulta inaceptable que la actividad judicial no haya sido declarada, en esta pandemia, de carácter esencial. También que los tribunales existentes en la ciudad estén en una feria extraordinaria, con un funcionamiento mínimo y asimétrico. Por otro lado, la vida sigue su curso y, por tanto, los problemas o conflictos de las personas surgen o continúan y requieren de asistencia letrada. Los abogados y las abogadas son trabajadores que necesitan desempeñar su profesión para tener ingresos económicos.

Esto exige que los abogados y abogadas puedan desempeñar su trabajo, pues su tarea no puede verse como el ejercicio de una profesión liberal más, sino que son piezas fundamentales en el engranaje de la administración de justicia y en la defensa de los derechos. Son ellos los que posibilitan a las personas acceder a los tribunales en procura de justicia.

A lo largo de mi vida, tuve la oportunidad de desempeñarme en distintos campos vinculados al ejercicio del derecho. Trabajé en los tres poderes del Estado: en el Judicial, en el Ejecutivo y en el Legislativo. También he sido profesor universitario, pero sustancialmente siempre me he sentido abogado. En la actualidad, son mi título y credencial de abogado las herramientas de mi trabajo cotidiano.

Es un lugar común decir que las crisis pueden brindar una oportunidad para producir cambios. En este sentido, el Poder Judicial puede que sea una de las instituciones más reticentes en modificar sus usos y costumbres. La pandemia ha desnudado el atraso tecnológico que tiene nuestra Justicia. Urge una profunda modernización.

Hay mucho por hacer. Se necesita dialogar entre todos los actores de la abogacía. Es necesario escuchar la voz de los colegios y asociaciones profesionales, de los y las integrantes del Poder Judicial, de las/los profesoras/es universitarios y de las/los trabajadoras/es. Nadie duda que hay que cambiar.

En lo inmediato, es necesario que los abogados podamos empezar a trabajar, en condiciones que respeten las medidas sanitarias. La petición no es caprichosa, no sólo es por nosotros, es también para permitir la defensa del resto de la sociedad, a la que patrocinamos.