La asistencia estatal a las empresas, casi por caridad

Llama la atención la actitud parsimoniosa del Estado (tanto gobierno nacional, provincial de Buenos Aires y CABA) en relación a la pandemia económica actual, que contrasta con la actitud aguerrida para enfrentar a la pandemia sanitaria.

Más de 24.000 comercios (de un total de 120.000 en CABA), habrían cerrado ya sus puertas "para siempre" (fuente: Fecoba), y miles más se espera que cierren próximamente. La Cámara Argentina de Comercio estima quecerrarán 100.000 comercios en todo el país.

El Estado decidió ayudar a una buena cantidad de empresas, pagando 50% de sueldos (en algunos casos más, en otros menos, y por diversas razones, a muchos no les llegó esta ayuda).

En casos de ciertos sectores, se lograron acuerdos para realizar suspensiones y baja del 25% de sueldos y salarios. Pero en muchos otros casos no. Hoy, muchísimas pymes, cerradas o semi-cerradas, no pueden legalmente echar gente (se exponen a juicios penales), si lo hacen igualdeben pagar doble indemnización, no pueden bajar sueldos (se exponen a más juicios), y en el mejor de los casos, reciben ayuda para pagar el 50% de sueldos. El restante 50% (o 25% si pudieran bajarlos legalmente), lo deben pagar de los ahorros de los propietarios. Y si se endeudan, es probable que nunca puedan devolver los créditos.

No pueden pagar impuestos (se endeudarán con el fisco), ni pueden pagar alquileres (aunque negocien bajas, ninguna baja alcanza). Ni costos fijos de luz, gas y agua. Ni reponer mercadería.

Según estimaciones de GRA Consultora, la ayuda estatal estaría siendo menor al 20% de la que sería necesaria. Por ende, cada vez más empresas están en la ruina. Alberto lo sabe, Axel lo sabe, Horacio lo sabe.

Mientras que en salud sanitaria, el Estado asume un rol "paternal", incluso bancando la rabieta de los que se oponen a la cuarentena, en salud económica, el rol es….casi como de "caridad". Te ayudamos lo que podemos…. Y prevalece el "sálvese quien pueda".

Principios de "equidad" y "solidaridad", deberían haber llevado, por ejemplo, a medidas tales como:

Bajar sueldos estatales un 25% (excepto servicios esenciales), siguiendo el ejemplo de muchos privados, hasta que terminara la cuarentena (digamos, desde abril hasta septiembre, unos seis meses). Y a bajar toda clase de gastos no esenciales.

Emitir más moneda, para ayudar más, colocando más bonos luego (para evitar brotes indeseados de inflación). Con esto, futuras generaciones pagarían parte de los costos que tenemos que pagar ahora para enfrentar a la pandemia. Y está bien que así sea, como hacen casi todos los países del mundo.

Es importante entender esto último. No sería la emisión monetaria por un déficit desbordado sustentado en "gastos para siempre", que por ende terminan usualmente con ajustes megadevaluatorios para licuarlos.

Es una emisión claramente temporal, mientras dure la pandemia. Esta emisión, hace que se vaya acumulando riqueza en la gente, ya que el ahorro supera largamente el gasto. El ahorro se acumula básicamente en depósitos bancarios. Y el Estado deberá colocar bonos, mayoritariamente en los bancos, para que la gran liquidez no provoque estampida inflacionaria. Cuanto más se emita ahora para ayudar a las empresas, más se recuperará la economía post-pandemia, y la baja del gasto público será drástica e inmediata (desaparición de programas ATP e IFE). Ese stock de deuda debe administrarse de modo que sean las generaciones futuras, que año a año vayan pagando de a poco, parte de los costos de la pandemia actual.

De modo que más emisión monetaria ahora, implica también más emisión de bonos ahora, y más traslado en el tiempo, de los costos de la pandemia. No habría el sufrimiento económico que hay ahora, y para años venideros, el costo anual diferido sería mínimo.

No es un operativo fácil. Pero tampoco crea el lector es tan difícil. Se requiere lucidez y decisión. Pero el mantra oficial "ahora ayudamos a salvar vidas, la economía se recuperará, ayudaremos a todos…" no se sostiene.

La ayuda ya debió haber llegado. Murieron 1000 personas por Covid-19 y murieron 24.000 comercios (sólo en CABA) por falta de ayuda estatal. Existe un Estado "presente", que como decía, obliga a las empresas a cerrar, les impide bajar sueldos (si no acuerdan con Sindicatos), les impide echar gente y si lo hacen, deben pagar doble indemnización (más riesgos penales). Pero que a la hora de ayudar….hace lo "lo que puede"…no lo que debe.

Estamos realmente en un mal momento. Por un lado, con medidas, entendibles, para hacer las cuarentenas más severas, para aplanar la curva de contagios por Covid-19. Pero por otro, retaceando la ayuda económica a empresas que la necesitan como el agua para no morir.

¿Estado "insensible" ante la crisis económica? ¿Aturdido ante la tan inesperada como angustiante situación provocada por la pandemia? No lo sé.

Pero sí veo que ni el gobierno nacional, ni el de la provincia de Buenos Aires, ni el de CABA, están, en materia económica, a la altura de las circunstancias que nos toca vivir.