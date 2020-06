Acusado de incumplir la cuarentena renunció Luis Lobo, subsecretario de Deportes de Ciudad

Luis Lobo renunció a su cargo como subsecretario de deportes de la ciudad de Buenos Aires. Ayer se habían demorado a 16 personas por violar la cuarentena en el Club Atlético Pilar, y se había señalado tanto a Lobo como supuesto participante de un torneo de pádel.

Ante esta situación Lobo presentó su renuncia, según comunicó el gobierno porteño. Fue tenista profesional en las décadas del 90 y del 2000 y llegó al puesto número 12 del mundo en el ránking de dobles.

En la epístola sostiene que “ante las diferentes versiones de público conocimiento en las que me veo involucrado en una posible situación de violación de la cuarentena, presento mi renuncia al cargo de subsecretario de Deportes de la Ciudad”.

A continuación agrega que “no obstante, deseo aclarar que en ningún momento participé de un torneo de pádel, en esa ocasión ni durante el período de cuarentena”. Llama la atención que en la carta no asegura que no violó la cuarentena ni que jugó al pádel, sino que simplemente asegura que no jugó un torneo.