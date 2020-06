Qué pasa si el empleador no paga el medio aguinaldo

El 30 de junio es la fecha límite para el pago de la primera mitad del salario anual complementario, equivalente al 50% del mejor salario cobrado entre enero y junio, en medio de la incertidumbre por la parálisis económica provocada por la cuarentena que lleva más de 100 días.

Con 40.000 comercios ya cerrados por la inactividad y proyecciones que apuntan a una tasa de desempleo de casi 14%, la gran incertidumbre en estos días pasa por cómo el sector privado hará para pagar el medio aguinaldo, teniendo en cuenta que el Gobierno no utilizará el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para subsidiar esta obligación.

El secretario general de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, ya avisó que cada empleador negociará individualmente con los trabajadores el pago en cuotas, pero reconoció que muchos no podrán afrontarlo. ¿Qué pasa si el empleado no cobra el aguinaldo?

La Ley de Contrato de Trabajo (LCT), en su artículo 122, estipula que el salario anual complementario se debe pagar en dos mitades: una, el 30 de junio y otra, el 18 de diciembre. En cada caso equivale al 50% de la mejor remuneración del primer y del segundo semestre, respectivamente.

El incumplimiento de pago del aguinaldo no contempla un plazo adicional alguno, a diferencia del salario regular, que también debe abonarse el último día del mes pero para el cual el empleador tiene cuatro días hábiles para pagarlo.

En ese caso, según la LCT, si habiendo superado la fecha de pago el trabajador no cobró, éste puede intimar a su empleador reclamando el pago, bajo apercibimiento de adoptar alguna medida, que puede hacerse efectivo o no.

No se puede forzar despido

El abogado laboralista Isaias Torres López explicó a El Cronista que en caso de que el incumplimiento sea solamente el medio aguinaldo la eventual búsqueda de provocar un despido indirecto no prosperaría en la justicia laboral, por lo que la intimación serviría solo para reclamar el pago de aquellas sumas vía carta documento, aunque señaló que en un contexto de crisis como el actual "hay que ser muy precavido".

"En caso de encontrarse impagos muchos salarios, el trabajador podría pedir la extinción del vínculo (si se intima bajo tal apercibimiento, y el empleador incumple), pero por la falta de pago solo del aguinaldo (o de un solo salario) no podría considerarse despedido, menos en una situación tan crítica con esto. La falta de pago de un salario, a mi criterio y a criterio de vasta doctrina y jurisprudencia, no amerita la extinción del vínculo", señaló Torres López.

El empleado, a pesar de no llevar el conflicto a la justicia laboral, sí puede requerir el pago, sin hacer efectivo apercibimiento alguno, a los fines de dejar constancia de que dicho reclamo se formuló ante eventuales futuros incumplimientos. Pero en un contexto de pandemia y crisis Torres López recomienda esperar a que el empleador pueda cumplir su obligación. "Estamos en situación de emergencia, y aquello no puede ser desconsiderado al momento de reclamar", comentó.

Si la falta de pago del aguinaldo se suma a varios incumplimientos anteriores, el trabajador sí podría pedir el despido indirecto sin causa y la indemnización consecuente, que en este contexto sería doble. Pero no por el impago del aguinaldo en sí.

Primero a través de una intimación, que si tiene una respuesta insatisfactoria (o directamente no hay respuesta), se realiza el reclamo del cobro de la indemnización. En caso de no recibir las sumas requeridas, se inicia una conciliación laboral, instancia previa al juicio donde las partes pueden acordar. Si no hay acuerdo, el juez decidirá.

Retención de tareas

Torres López indicó que para los trabajadores considerados 'esenciales' la falta de pago de aguinaldo podría constituir una causal de "retención de tareas", por la excepción de incumplimiento previsto en el Código Civil y Comercial.

"En los contratos bilaterales, cuando las partes deben cumplir simultáneamente, una de ellas puede suspender el cumplimiento de la prestación, hasta que la otra cumpla u ofrezca cumplir. La suspensión puede ser deducida judicialmente como acción o como excepción”, dicta el artículo 1031 del Código.

"Si el trabajador fuera 'esencial' y no le pagaran el salario, podría retener tareas en mérito a la falta de pago. Si el empleador no cumple con su obligación de pagar el medio aguinaldo, el trabajador podría dejar de ir a trabajar en mérito a la excepción de incumplimiento. Siempre y cuando aquella retención no ponga en riesgo la salud de terceros", dijo el especialista.

"Siempre depende de cual sea la postura del trabajador. Si tuviera o no intenciones de disolver el vínculo. Cada caso concreto tiene sus vértices. Reclamar por via de telegramas genera fricción en la relación laboral, por lo que debemos ser prudentes, ahora más que nunca, pues los trabajadores, en líneas generales, pretenden conservar su fuente de trabajo y no perjudicar la relación a futuro", comentó.

Respecto a los trabajadores suspendidos, a menos que en el acuerdo de suspensión figure alguna estipulación, el aguinaldo debe ser proporcional a la cantidad de tiempo en la que no estuvo suspendido en el semestre, dado que la suspensión, equivalente al 75% del salario, tiene un carácter no remunerativo.

Por ejemplo, para una empresa suspendió a su personal durante mayo y junio, la determinación del aguinaldo se calculará tomando la mitad del mejor sueldo mensual del semestre, se lo dividirá por 182 (los días del primer semestre, por ser 2020 año bisiesto) y se lo multiplicará por 121, que es la cantidad de días trabajados en enero, febrero, marzo y abril. Para este caso, si la mejor paga fue de, por ejemplo, $ 40.000 en marzo, el medio salario complementario correspondiente será de $ 13.296.