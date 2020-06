Brasil tuvo un alza récord de la confianza de la industria en junio

La confianza del sector industrial de Brasil repuntó con fuerza en junio y anotó su mayor alza en los registros, por las crecientes esperanzas de una recuperación en la segunda mitad de 2020, pero sigue consistente con los niveles asociados a una grave recesión, mostró hoy el índice de confianza industrial nacional de la Fundación Getulio Vargas (FGV).

Este índice subió a 77,6 en junio desde el 61,4 en mayo, y el alza de 16,2 puntos representa el mayor incremento intermensual desde que la serie comenzó en 2009. Y aunque el alza acumulada de los dos últimos meses es de 19,4 puntos, apenas constituye la mitad de la caída de 39,3 puntos registrada en marzo y abril, aclaró FGV.

"Los resultados sugieren que lo peor ha pasado para la industria", dijo Renata de Mello Franco, economista de FGV-IBRE. "(Pero) estamos lejos de los niveles previos al comienzo de la pandemia y hay una alta incertidumbre respecto a los próximos seis meses, lo que podría comprometer la velocidad de una recuperación", agregó.

El índice está ahora en torno a los niveles vistos en 2015 y 2016, cuando Brasil vivió una de sus recesiones más profundas.

Mirá también Coronavirus: la Casa Blanca culpa a "jóvenes indisciplinados" del alza de contagios Con un promedio que superó los 40.000 contagios diarios este fin de semana en EE.UU., el vicepresidente acusó a los jóvenes de no observar medidas de prevención como el barbijo. Mientras que el secretario de Estado reivindicó a EE.UU. como "fuerza del bien" por enviar respiradores a Brasil, Perú y Honduras Por MÓNICA VALLEJOS

En recesión desde el primer trimestre

En todo caso, Brasil entró en recesión en el primer trimestre de 2020, tras alcanzar el máximo del último ciclo de crecimiento en el cuarto trimestre de 2019, que fue el final de un período de expansión económica que duró 12 trimestres, indicó hoy el Codace (Comité de Citas de Ciclos Económicos), organismo vinculado a la FGV.

El PBI de Brasil cayó un 1,5% en el primer trimestre de 2020 en comparación con los tres meses anteriores, según publicó el IBGE en mayo. Los datos del segundo trimestre deberían mostrar una caída de casi el 10%, según las proyecciones del mercado, por los efectos de la pandemia en la actividad.

Aunque algunos economistas utilizan la métrica de que la recesión es el período marcado por dos trimestres consecutivos de actividad descendente, Codace considera un análisis más amplio de los datos y considera que la disminución de la actividad económica repartida en diferentes sectores económicos es una recesión.

Según un informe de Folha del viernes pasado, en este segundo trimestre el distanciamiento social causará la mayor caída de la economía brasileña en 40 años. El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta una contracción de más de un 9% para el PBI brasileño.

La semana pasada, el Banco Central (BC) recortó su estimación para la producción industrial de este año a -8,5% desde el -0,5% que proyectó hace tres meses. Y hoy, los analistas del mercado financiero elevaron su previsión de caída del PBI para 2020 de 6,5 a 6,54%

Según la encuesta Focus del BC realizada entre las principales instituciones financieras del país sudamericano, la proyección de crecimiento del PBI para 2021 se mantuvo en 3,5%.

La estimación de inflación tuvo un mínimo cambio de 1,61 a 1,63% a fin de año y quedó en 3% para el próximo. Las previsiones están dentro de la meta oficial que es del 4% en 2020 y del 3,75% en 2021, con un intervalo de tolerancia de 1,5 puntos porcentuales hacia arriba o abajo.

En cuanto a la balanza comercial, la estimación se ubicó en u$s 53.000 millones de saldo positivo en 2020 y en u$s 55.000 millones en 2021. La previsión sobre entrada de inversiones extranjeras directas en Brasil se ubicó en u$s 57.500 millones en 2020 y en u$s 72.500 millones en 2021.