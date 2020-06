Créditos para monotributistas y autónomos a tasa 0: extienden el plazo de inscripción

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) prorrogó el plazo de la inscripción para solicitar el crédito a tasa cero destinado a monotributistas y autónomos hasta el 31 de julio, ante la profundización del confinamiento por la pandemia del coronavirus.

A través de la resolución general 4748/2020, el Fisco prolongó la posibilidad de que los trabajadores cuentapropistas y profesionales obtengan el financiamiento de $ 150.000 en tres cuotas iguales y consecutivas, que aparecerá como saldo disponible en su tarjeta de crédito.

De esta manera, los monotributistas que reciban la primera cuota del financiamiento en agosto devolverán los $ 150.000 en tres cuotas iguales entre septiembre y noviembre, sin intereses; mientras que para los autónomos la cancelación comenzará en agosto y seguirá en septiembre y octubre.

Para ser beneficiario de estos créditos, el contribuyente interesado no tuvo que haber cobrado el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), no haber obtenido más del 70% de sus ingresos con prestación de servicios al Estado, no poseer un trabajo en relación de dependencia ni jubilación ni integrar el directorio de sociedades comerciales.

Los monotributistas deberán haber verificado entre el 12 de marzo y el 12 de abril que sus ingresos cayeron en la comparación interanual por debajo del promedio mensual del ingreso bruto mínimo de la categoría en la que se encuentre registrado, mientras que para los autónomos no debieron haber subido más de un 5% entre el 20 de marzo y 19 de abril.

En tanto, los cuentapropistas dados de alta este año no deberán cumplir requisito de facturación alguno.

En caso de recibir el beneficio, los contribuyentes no podrán comprar dólares en el mercado oficial de divisas ni por medios financieros, como el dólar MEP y contado con liqui, hasta que terminen de cancelar el crédito.

¿Cómo tramitar el crédito a tasa cero?

El trámite se inicia en la página web de la AFIP. Allí los contribuyentes deben indicar el monto pretendido, los datos de su tarjeta de crédito y un correo electrónico. Es necesario contar con clave fiscal con nivel de seguridad 2 y tener registrado un domicilio fiscal electrónico.

Una vez que toda la información fue ingresada, la AFIP emitirá un certificado de tramitación y remitirá los datos al Banco Central para que los distribuya entre los bancos seleccionados por los monotributistas y autónomos.

Las entidades bancarias se contactarán para avanzar en la tramitación del préstamo, cuyo monto varía según la categoría del contribuyente, aunque su máximo es de $ 150.000.

Las personas sin tarjeta de crédito deberán indicar en el trámite iniciado en la página web de la AFIP, cuál es el banco con el que operan habitualmente. Y, de no contar con un banco, el sistema le solicitará que precise cuál es el banco más cercano a su domicilio donde quisiera avanzar con el trámite.