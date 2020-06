Sin confirmación sobre Precios Máximos, fabricantes distribuyen listas con aumentos

Cuando todavía quedan dos días de vigencia del actual período de Precios Máximos, algunos fabricantes de los productos que se encuentran en esta canasta comenzaron a enviar a comercios y supermercados listados con valores actualizados, incluyendo productos que forman parte del programa oficial.

Estos nuevos precios -según confiaron a El Cronista fuentes del sector- entrarían en vigencia el miércoles próximo, ya que mañana vence el actual acuerdo entre el Gobierno y los fabricantes.

"El acuerdo está ya por vencer y no tenemos precisiones respecto de cómo continuará esto. Desde un comienzo nosotros tuvimos muy buena predisposición y diálogo con el Gobierno, pero no solo estamos yendo a pérdida sino que tampoco tenemos previsibilidad respecto de cómo continuará", dijo uno de los fabricantes que tomó la decisión de adelantarse a la medida oficial.

Según dijo, además, los incrementos en los valores incluidos en los listados que enviaron a los comercios "incluyen a muchos de los productos que hoy están en Precios Máximos, pero no a todos". Al menos en comercios con los que dialogó El Cronista, la política que se adoptó fue la de no aceptar o descartar estos listados. "No tiene sentido porque en cuanto lleguen los listados de Precios Máximos estos no tendrán validez", afirmaron.

En mayo pasado, cuando se determinó la continuidad de este programa hasta fines de junio, el Gobierno se volvió a negar a aumentar los precios, aunque a cambio ofreció revisar toda la cadena productiva, de modo de ajustar esas variables en lugar de aplicar subas en los productos. Durante los últimos días las compañías enviaron toda la información en ese sentido, y la Secretaría de Comercio Interior trabajó sobre el tema.

Los fabricantes sostienen que, hasta ayer, no tenían novedades respecto de cómo y durante cuánto se mantendría este sistema de contención de precios. Además, reclaman aumentos debido a que Precios Máximo funciona con valores vigentes al 6 de marzo pasado.

Ayer, sin embargo, en declaraciones radiales el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dio alguna precisión en este sentido. Por un lado dijo que "estamos analizando la continuidad de esa política, estudiando el tema costos y, probablemente, lo anunciemos en los próximos días".

Además, destacó que "no vamos a convalidar aumentos importantes, porque queremos preservar un esquema de funcionamiento del consumo que garantice que los hogares accedan a los productos básicos que necesitan".

Semanas atrás El Cronista había anticipado que una opción que se barajaba seriamente en el Gobierno era la de no tocar los precios de productos considerados básicos- como la harina, entre otros- pero sí admitir modificaciones alzas en el resto de los 2300 artículos que conforman la canasta de Precios Cuidados.

En este caso, la extensión se haría por no menos de otros 30 días, ya que en líneas generales está conforme con los resultados obtenidos y, además, la idea es que acompañe a los precios en tanto se mantenga la cuarentena obligatoria, lo que le impide a muchas personas generar ingresos.

Precios Máximos se puso en marcha al inicio de la cuarentena, y según Kulfas se debió a que "vimos movimientos fuertes en momentos de incertidumbre", proyecto que de acuerdo con el funcionario "tuvo un grado de cumplimiento más que razonable".