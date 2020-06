Arbolitos del dólar blue se tomarán feriado por la cuarentena estricta

A partir de pasado mañana, con la nueva cuarentena estricta, los mayoría de los arbolitos que se puede ver en Florida se tomarán feriado, ya que con los comercios que tendrán que cerrar nuevamente y la poca gente que habrá circulando ni les va a convenir trabajar, ya que ellos van a comisión, de un porcentaje por cada operación que concretan.

La semana pasada, se veía en Florida más arbolitos que otra cosa, con la mayoría de locales con las persianas bajas, ellos eran los únicos que estaban en la calle. Entonces aprovechaban para contarse las últimas novedades, como el caso de dos cueveros que se agarraron coronavirus que atendían en una galería comercial de la peatonal, que cerró sus puertas luego de que se enteraron del hecho.

“Las cuevas están dejando de hacer delivery porque la Policía está frenando a los liquidadores, los palpan y los agarran con plata que no pueden declarar. Hace una semana agarraron a uno con u$s 20.000 y les costó u$s 2000. Frenan autos, los revisan, está complicada la calle”, revela el dueño de una mesa de dinero.

La regla del oro en el ambiente es que la ‘rúcula’ (como denominan en la jerga a los billetes verdes) se lleva siempre en fajas en el cuerpo, debajo de la ropa, ya sea en tobilleras o en chalecos portabilletes: “Pero si vas a hacer una liquidación y te volvés con dos palos ($ 2 millones) te toca salir con mochila, porque son miles de billetes, aunque sean todos de $ 1000. Y la Policía te empieza a pedir permiso, a hacer preguntas, y ya los agarraron a tres deliverys de cuevas distintas que les costó un 10%”, detallan los brokers.

De hecho, del tema que más se habló en el submundo fue el de un delivery que iba en moto sin patente entonces la policía lo paró en Las Heras y Ayacucho y se dio a la fuga, Cuando lo atraparon, lo revisaron y tenía $ 3,2 millones que no pudo justificar.

Corolario: las cuevas chiquitas no están trabajando y otras mudaron sus oficinas del microcentro hacia Palermo y Recoleta. En Florida, en tanto, ni los arbolitos quieren exponerse, al punto que tratan de juntar clientes y van dos veces por semana. Lo que más hacen es comprar dólares, ya que la mayoría de la gente va con su canuto verde para venderlo y pagar cuentas, al punto que la mayoría son operaciones chicas. Por eso, el voceo que se escucha es: “Pago más”. Incluso, para dar mayor formalidad, muchos directamente vocean diciendo: “Casa de cambio”.

Según sostienen, “la demanda de pesos va a seguir existiendo y aun más porque, al no facturar porque volverán a tener que cerrar, muchos comercios van a tener que tocar el canuto para pagar sueldos, servicios y tarjetas “.

En efecto, el dicho que se corre es que el negocio del cambista es la reputación, que se vincula con el siempre estar, ingeniársela para pasarte puntas y estar operativo. Es su negocio así: “Correrte del mercado habiendo mercado es perder reputación. Sos un come gatos si te corrés mientras otros siguen”, exageran los más experimentados.

Cuentan que con las restricciones a la importación de electrónica y el dólar celeste que surgió, para poder vender algunos mantienen precios en vez de subirlos para cubrirse, y están yendo al blue para mantener aunque sea poder de compra. Luego, cuando obtienen los permisos de importación, los venden y les pagan al importador: esto ya se está dando, como en 2013 y 2014 sobre todo.

“¿Algunas cuevas tuvieron que cerrar en forma definitiva?”, pregunta este diario. “Los cambistas no cierran, se toman vacaciones”, responden desde el otro lado del mostrador.