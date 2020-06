Dólar: las ventas del campo cayeron 28% en mayo, el mes en el que el BCRA endureció el cepo

El Banco Central (BCRA) informó este viernes que el sector de “Oleaginosas y cereales” registró en mayo ventas de divisas por cobros de exportaciones por u$s 2086 millones, cifra que representa una caída interanual de 28%. A través de su informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, la autoridad monetaria consideró que dicho nivel “estuvo unos u$s 400 millones por debajo de las exportaciones de bienes estimadas en u$s 2500 millones” y argumentó que la caída respondió a la liquidación anticipada registrada entre noviembre y diciembre.

Las liquidaciones anticipadas realizadas durante el último bimestre de 2019 ya habían sido señaladas por la autoridad monetaria como causantes del deterioro de ventas de divisas por parte del sector en el informe cambiario previo, correspondiente al mes de abril. Y al igual que hace un mes, el BCRA recordó que en los últimos dos meses de 2019 las ventas alcanzaran los u$s 4600 entre noviembre y diciembre, monto que representó una suba del 84% interanual.

El nivel de ingresos registrado en mayo, completó la entidad que preside Miguel Ángel Pesce, implicaría que el sector continuó “cancelando deuda por anticipos y prefinanciaciones de exportaciones contraída en períodos anteriores”. Y en ese sentido, volvió a recordar que “los registros de ventas externas de todo 2019 estuvieron por encima de las exportaciones del año por unos u$s 8500 millones”.

El informe cambiario publicado este viernes exhibió, además, que las ventas netas del sector –es decir los dólares que vendió el sector menos los que compró– durante mayo totalizaron u$s 1709 millones, por lo que el retroceso interanual ascendió a 37%.

Independientemente de ello, el trabajo destacó que las empresas del “sector real excluyendo Oleaginosas y Cereales” realizaron compras netas por u$s 1685 millones. Las mismas, tuvieron como destino la realización de pagos por importaciones de bienes y servicios. “No se observaba este nivel de compras netas para el sector desde agosto de 2019”, señaló el BCRA en el informe.

Otro de los puntos salientes del informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario exhibió que durante mayo, las reservas internacionales del Banco Central disminuyeron en u$s 980 millones, finalizando el mes con un stock de u$s 42.588 millones.

Ante dicho goteo, la autoridad monetaria destacó que logró revertir la tendencia “a partir de la entrada en vigencia la Comunicación “A” 7030”. Es decir, las restricciones que impuso para las empresas para acceder al mercado cambiario. “Se generó una reversión en el resultado de las operaciones de los clientes de entidades, situación que permitió al BCRA acumular reservas internacionales en las semanas posteriores”, subrayó el Central. E hizo hincapié en que aquel último día hábil de mayo registró con compras netas por u$s 279 millones. La tendencia siguió durante la primera quincena de junio, en la que la entidad acumuló otros u$s 772 millones.

Según precisó el informe, los clientes de las entidades financieras compraron en mayo u$s 755 millones en el mercado de cambios, los cuales fueron cubiertos por ventas netas del BCRA y entidades por u$s 679 millones y u$s 76 millones, respectivamente.

Las “Personas humanas”, que compran moneda extranjera para atesoramiento, viajes y otros consumos en el exterior, adquirieron de forma neta u$s 534 millones, de los cuales u$s 438 millones correspondieron a atesoramiento. Mientras que los “Inversores institucionales y otros”, tanto residentes como no residentes, efectuaron compras netas en el mes por u$s 12 millones.