Kicillof: "No hay forma de evitar la crisis económica, pero sí podemos salvar miles de vidas"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aclaró esta tarde que "los efectos del aislamiento más fuerte no se van a ver inmediatamente", sino que recién "se van a observar en 10 o 15 días, no antes".

"Vamos a tomarnos estos días para que circulemos menos y estar más guardados y que el coronavirus no avance. No se van a ver inmediatamente los efectos del aislamiento más fuerte, se van a observar en 10, 15 días, no antes", sostuvo el mandatario provincial.

Al respecto, remarcó que el confinamiento "es la única forma que existe" para prevenir los contagios de Covid-19 y dijo que "si hubiera otra, la aplicaríamos".

"No hay forma de evitar la crisis económica, está en todo el planeta y la produjo el coronavirus. Lo que sí podemos hacer es salvar miles de vidas. En muchos países volvieron atrás, esto no es una derrota, es un éxito", agregó Kicillof.

"Sabemos que el esfuerzo que pedimos es agotador", subrayó. Y siguió: "Sabemos de la angustia, el cansancio y la bronca", pero el gobernador bonaerense advirtió que el incremento de las medidas del aislamiento social servirán para "evitar algo peor que son las pérdidas irreparables", en relación a los muertos por el coronavirus.

Además, aseguró que su administración y el de la Ciudad de Buenos Aires llegaron a un "diagnóstico y medidas idénticas, porque el AMBA es una zona única, y la enfermedad va y viene y hay que pararla".

En un tono poco festivo, el mensaje grabado dejó evidencia claras de agotamiento y preocupación. Kicillof, siempre el más taxativo a la hora de hablar de la contagiosidad del virus, mezcló algunos datos alentadores con recomendación estrictas.

Así pasó de decir que “hay 77 municipios que están en fase 5", a pedir que se vacíen las calles.



Kicillof expresó estos conceptos, al anunciar desde la residencia de Olivos, junto al presidente Alberto Fernández y el jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , una nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio, a través de un mensaje grabado.