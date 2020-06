Funes de Rioja: "Todo indica que el aguinaldo del sector privado se va a pagar en cuotas"

La negativa oficial a subsidiar al sector privado para hacer frente al pago del aguinaldo o alguna medida para facilitar esa obligación. en medio de la cuarentena por coronavirus, hará que solo un cuarto de las empresas pueda cumplir en "tiempo y forma" con el depósito de la primera cuota del sueldo anual complementario (SAC), que opera el martes 30.

"Todo indica que el aguinaldo se va a pagar en cuotas en el sector privado", manifestó Daniel Funes de Rioja, presidente de Copal y vicepresidente de la UIA.

El dirigente indicó que con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el sector empresario tiene "un diálogo muy constructivo y coincidimos en la visión estratégica a largo plazo".

"El programa ATP lo conversamos diariamente. La única diferencia que tenemos es que no se haya facilitado un camino para pagar el aguinaldo", planteó Funes de Rioja en declaraciones a FM La Patriada.

Mirá también Cuarentena dura otra vez: las nueve medidas centrales Se restringirá al máximo la circulación en el AMBA. Se reducen las actividades esenciales y habrá que renovar los permisos de circulación. Mantienen medidas de apoyo económico: IFE, ATP y créditos subsidiados.

El presidente de la Copal resaltó que "los especialistas sostienen que esta va a ser peor que la crisis del '30"y aseguró que tanto desde el Gobierno como desde el empresariado tienen "la mirada puesta en la reconstrucción y en el crecimiento sustentable, que la Argentina vuelva a recuperar niveles de desarrollo".

"En 2011, en el pico de los precios internacionales llegamos a exportar u$s 30 millones en alimentos procesados, hoy estamos exportando u$s 25 millones. Hay que superar la pandemia pero no pensando en la Argentina de siempre, en la que un año va bien y otro mal, sino una que tenga un crecimiento sustentable", agregó.

Además, aseveró que el país tiene capacidad para alimentar 400 millones de personas en el mundo y el sector alimentario tiene una potencialidad impresionante".

Para Funes de Rioja, "el rol de la iniciativa privada en el sector industrial tiene capacidad y competencia. Hay multiinacionales argentinas que son importantísimas". En esta línea, destacó que "hoy puede darse una gran oportunidad para los productores de alimentos a nivel global".

Además, declaró que “hemos creado ámbitos laborables sanitizados y controles personalizados. Necesitamos aislamiento con producción”. Y consideró que "esta situación tan compleja y desafiante nos da la posibilidad de tener un desarrollo sustentable y productivo".

El vicepresidente de la UIA, además, consideró que "es el momento para alentar la inversión en el resto del país". Y fue enfático en que "estamos convencidos que Argentina es un país que tiene que desarrollarse con industria". "Las grandes potencias son países industrializados con política de largo plazo", añadió.