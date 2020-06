Mendoza extendió 10 días su oferta de canje de deuda por u$s 5800 millones

Mendoza extendió 10 días más el plazo para que los acreedores de su deuda, que ahora tendrán tiempo para aceptar el canje de los bonos Mendoza 2021 y Mendoza 2024 hasta el 6 de julio.

"El principal desafío es que los acreedores entiendan que el problema de Mendoza no es la pandemia sino un contexto nacional complejo en el que no se avizora crecimiento económico por tiempo indeterminado", señaló la gobernación en un comunicado.

El gobierno del radical Rodolfo Suárez busca refinanciar deuda externa por más de u$s 5800 millones, al anticipar en mayo que iniciaría un proceso de reestructuración luego de no pagar un vencimiento de intereses por cerca de u$s 25 millones, cuyo plazo de gracia ya expiró.

La provincia cuyana intentará renegociar las condiciones de los bonos Mendoza 2021 (PMJ21) y Mendoza 2024 (PMY24), de stocks de u$s 5218 millones y u$s 590 millones respectivamente, emitidos en 2016, al avisar que no va a poder cumplirlas por los "inconvenientes estructurales" a nivel nacional, pese a "la voluntad de pago de la provincia".

Mirá también Alberto Fernández grabará el anuncio de la cuarentena dura: se espera más restricción en Amba Será trasmitido a mediodía de este viernes. Durante el encuentro que mantuvieron ayer los tres funcionarios en Olivos, habrían acordado que durante la nueva fase del aislamiento "sólo permanezcan abiertos negocios de cercanía esenciales y bancos" en el área Metropolitana.

"Mendoza ha mostrado voluntad de seguir negociando con los acreedores para encontrar la forma de honrar sus compromisos. Hoy Argentina no tiene acceso a financiamiento internacional, por lo que no existirá posibilidad de tomar nuevos créditos para afrontar vencimientos", indicó.