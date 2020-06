Qué pasará con los 'runners' y los comercios reabiertos en la nueva cuarentena porteña

Horacio Rodríguez Larreta se trasladó a la residencia de Olivos con la intención de mantener el estado actual de la cuarentena que atraviesa la Ciudad y, en cambio, acordar con Alberto Fernández y Axel Kicillof la implementación de mayores controles en el transporte y los accesos. Su mayor preocupación es mantener la apertura de los comercios no esenciales que se habilitaron con el correr de las semanas en territorio porteño y, a cambio, podría resignar los permisos para realizar actividad física por la noche.

El jefe de Gobierno porteño acuerda con el Presidente en la necesidad de aplicar mayores restricciones, pero no en el cuándo. Desde el Poder Ejecutivo la decisión es que sea a partir del lunes, cuando comience a regir la nueva extensión del aislamiento obligatorio. Rodríguez Larreta pide al menos una semana más para analizar cómo evolucionan tres variables clave para él: el número de nuevos casos, la velocidad de contagios y cantidad de camas de terapia intensiva ocupadas.

A última hora de la tarde la única precisión que llegaba desde Olivos era sobre el entendimiento de las tres autoridades de avanzar con mayores controles en la movilidad. En tanto, trascendidos del ámbito porteño indicaban que la Ciudad había aceptado dar de baja el permiso de los runners, pero se mantenía firme respecto a la necesidad de que se mantengan abiertos los comercios no esenciales habilitados hasta el día de hoy.

Fuentes del gobierno porteño explicaban días atrás de El Cronista que la razón para mantener los no esenciales radica en que no generan un importante movimiento de personas. "Apenas están vendiendo el 30% de lo que vendían antes de la pandemia, no se ven colas fuera de los locales. La gente sale porque ya no aguanta más", explicaban.

No obstante, la Ciudad tiene un plan B, en caso de que haya que endurecer algunos permisos de los comercios. En los papeles figuran una mayor restricción de los horarios que pueden funcionar o la apertura de los locales según se encuentren en una calle par o impar en función del día.

El jueves la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo al reporte vespertino que emite el Ministerio de Salud nacional, registró 942 nuevos casos de coronavirus, 70 más que el miércoles, y contabiliza así 22.746 positivos de Covid-19 desde que comenzó la pandemia el pasado 2 de marzo.

En tanto, aumentó tanto a nivel nacional como en el área metropolitana la ocupación de camas de terapia intensiva: pasó de un 45% a un 48,3% en todo el país, y de un 52% a 54,1% en la medición conjunta de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.