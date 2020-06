El Banco Central flexibilizó el cepo para importadores: qué cambia

“Es ganar tiempo nomás, patear la pelota hacia adelante hasta tanto el ministro de Economía, Martín Guzmán , cierre el acuerdo por la deuda . Recién ahí vamos a tener acceso al crédito mundial. Pensar que hoy Uruguay consiguió dinero al 2,5% anual”, advierte Rubén García, presidente de la Cámara de Importadores.

Sus declaraciones responden a la flexibilización al cepo importador que anunció el Banco Central (BCRA) este jueves, que habilitó el pago de importaciones en origen y libera el acceso al mercado oficial de cambios para el pago de provisión de medicamentos críticos, compra de kits para la detección del coronavirus e insumos para la producción local de medicamentos.

La flexibilización al pago de importaciones se hará en la medida que el monto no supere el equivalente a u$s 1 millón. Se incrementará al equivalente a u$s 3 millones cuando se trate de la provisión de medicamentos u otros bienes relacionados con la atención médica.

“El Central habilitó un canal para hacer consultas, en el banco nos dan un ticket pero el BCRA nunca contesta, o sea no hay devolución. Nadie dice cuánto tiempo tiene el Central para devolver la consulta, porque por ahora no devolvió nada. Encima, la Secretaría de Comercio no está firmando licencias”, se queja García.

“La gente que puede hace las transacciones haciendo click en disclaimers que le dicen que cumplen con todo. El tema es aquel que creía que estaba cumpliendo el plazo y podía volver al ruedo y justo le prorrogan la circular 7030 por un mes más. Van a necesitar ansiolíticos a mano”, revela el director de un banco.

Miguel Ponce, ex subsecretario de Industria y Comercio, agrega que los números de caída de las importaciones son pesados, y no le extrañaría que comience a haber faltantes.

“Podría normalizarse la circular 7030 a partir del cierre del acuerdo con los acreedores. Achicar toda posibilidad de default haría que podamos normalizar nuestras operaciones de comercio exterior y comenzar a aprovechar las oportunidades que la crisis nos presenta. Necesitamos normalizar el ingreso de los productos e insumos que hacen a nuestra producción y no pararlo”, dice Ponce.