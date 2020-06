El Gobierno debería llamar a un acuerdo social para generar una urgente reactivación

En medio de la pandemia, y ante el endurecimiento de la cuarentena, lo peor que puede pasar es que el Gobierno siga mirando los efectos económicos de la cuarentena y ejecutando medidas parciales que no los solucionan, sin despejar dudas sobre el futuro económico que canalicen las expectativas de la iniciativa privada. Si esto se profundiza, estaremos en el peor de los escenarios.

Desde un primer momento, el Gobierno ha priorizado la situación sanitaria por sobre la economía, lo cual es entendible para la etapa inicial donde había que robustecer el sistema sanitario. Pero ahora, 100 días después, ya debería atender y enfocarse en la economía, y preocupa que así no lo haga.

En este sentido, hay medidas que se podrían adoptar para dar respuestas a muchos de los requerimientos de la economía y la sociedad en su conjunto, en especial para garantizar la perdurabilidad de las empresas. Hasta ahora, ha trabajado sobre los efectos y no sobre las causas, los tiempos se van acortando, los efectos son mayores y sería bueno entonces que pudiera existir un cambio en esta actitud.

El Gobierno debería llamar en forma inmediata a un consenso, un acuerdo social para la reactivación, sobre precios y políticas de ingresos, que debería apuntar a las medidas más urgentes que se requieren y despejar las expectativas, poniendo un horizonte a la reactivación y control inflacionario hacia el futuro.

Debe reunirse con empresarios y trabajadores y poner sobre la mesa de negociación los precios, las tarifas, los impuestos y el tipo de cambio. Al mismo tiempo, es necesario establecer que existan las divisas necesarias para poder financiar esa reactivación, por eso debería decretarse una emergencia del sector externo y constituirse una comisión público-privada que administre las divisas para financiar a la producción y lograr así el despegue.

Por otra parte, el Banco Central, a través de redescuentos, debería incentivar a la banca privada para que ofrezca a las empresas y comercios abundante crédito de capital de trabajo, a mediano plazo, con período de gracia y tasa de interés similar a 0, para que sea factible esa normalización y posterior reactivación de la economía.

Desde la Comisión de Economía del Movimiento Nacional Peronista presentamos un plan económico integral con iniciativas para ayudar a salir de la crisis, que buscan normalizar y poner en marcha la economía, controlar los factores inflacionarios y despejar las expectativas.

Obviamente, estas iniciativas no implican un plan integral, pero si el Gobierno no está dispuesto a presentar uno, por lo menos estas medidas podrían encausar las expectativas, abrir un panorama de posibilidades futuras de tal manera que quienes tengan que tomar decisiones respecto de la continuidad o no de sus empresas o comercios, puedan hacerlo ante la eventualidad de una mejora importante de la situación económica en el corto plazo.