Postergan para mañana el anuncio de la extensión de la cuarentena

El presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño se encuentran reunidos en Olivos y acordaron, antes de dialogar sobre los cambios que habrá en la próxima etapa de aislamiento, que el anuncio de la nueva cuarentena se realizará mañana al mediodía.

Cuando estaba previsto que la comunicación se diera hoy, alrededor de las 20, finalmente se consensuó entre Nación, Provincia y Ciudad dilatarla por un día. La decisión obedece, no a desinteligencias, según explicaron fuentes ejecutivas, sino a intentar diseñar bien y de manera organizada el plan de una cuarentena más estricta como la que viene.

De lo que se conversa por estas horas entre los tres mandatarios, hay varias precisiones que pudo confirmar El Cronista en Olivos: se regresará a una Fase 1 que se moderará, o no, de acuerdo a los cambios que se anuncien. Además, el tiempo de extensión de la medida será de 15 días y es casi un hecho que se cerrarán los comercios no esenciales y no se habilitará a los runners a realizar ejercicio al aire libre como sucede hasta hoy.

En el encuentro se terminará de definir la letra chica, pero está confirmado que se restringirá la circulación en la mayor parte del AMBA.