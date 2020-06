Financial Times: El oro se acerca a su pico máximo en 8 años

El oro se acercó el miércoles a su nivel más alto en casi ocho años, resultado del interés de los inversores por buscar un lugar seguro para colocar su dinero en un momento de rendimientos de bonos mínimos y expectativas de mayor inflación.

El precio del oro en el mercado spot el miércoles subió hasta u$s 10 a u$s 1779 la onza troy, su máximo desde octubre de 2012, para luego ubicarse en u$s 1772. El jueves cerró a u$s 1764. El máximo histórico del metal precioso se registró en 2011 cuando tocó los u$s 1900.

Los analistas sostienen que el alza refuerza la impresión de que los inversores están más nerviosos ante las perspectivas vinculadas con el comercio mundial y el coronavirus. Además, es evidente la actitud de cautela en los mercados de acciones. El temor a que los rendimientos de los títulos públicos no logren mantener el ritmo de la inflación en los próximos meses también ha impulsado la demanda del metal precioso, cuyo valor subió cerca de 16% este año.

"El oro se viene moviendo al mismo ritmo que los rendimientos reales de los bonos [ajustados por inflación] hace bastante tiempo ", dijo Carsten Menke, analista de Julius Baer. "Creemos que los precios más altos del oro y los menores rendimientos reales son dos caras de la misma moneda que reflejan la preocupación por el crecimiento o la aversión al riesgo".

La gran desventaja del oro como activo financiero -el hecho de que no genera ingresos- pierde cada vez más relevancia dado que instrumentos seguros como los títulos públicos de EE.UU. están pagando a los inversores un rendimiento negativo.

El rendimiento real a 10 años, como indican los Treasury Inflation Protected Securities (TIPS), se sitúa en -0,67%, comparado con el 0,13% de principios de año.

"De todas las correlaciones utilizadas para analizar el oro, la de los TIPS a 10 años demostró ser la más confiable", dijo Colin Hamilton, analista de BMO Capital Markets.

Algunos de los hedge funds más grandes del mundo también invierten más en oro, apostando a que una política monetaria más blanda e incluso la financiación directa del gasto del gobierno podrían impulsar aún más el metal amarillo.

La cantidad de oro en fondos que cotizan en bolsa –los cuales ofrecen a los inversores una forma sencilla de poseer el metal físico- aumentó 23% a 102,2 millones de onzas, el nivel más alto en al menos 12 meses, según los datos recopilados por Bloomberg.

Algunos analistas consideran que el precio podría superar los u$s 1800 si repunta la demanda física en India, uno de los mayores consumidores de oro del mundo, después de la temporada de monzones.

George Cheveley, gerente de cartera de Ninety One, firma de administración de activos con sede en el Reino Unido, señaló que la combinación de la pandemia y la reacción sin precedentes de los bancos centrales condujo a una reevaluación del oro.

"Hay bastante interés por el oro hace dos o tres años y vemos que continúa", dijo, agregando que los grupos productores del metal están mejor que nunca en dos décadas, ganando altos márgenes y con balances sólidos. "Las mineras de oro son muy atractivas incluso después de las recientes alzas", comentó Cheveley.

Las acciones de la exploradora de oro Greatland Gold, que se negocian en el submercado Aim de la Bolsa de Londres, subieron 550% este año y la empresa, que ha descubierto un gran depósito de oro en el oeste de Australia, tiene ahora un valor de 450 millones de libras esterlinas.

"Hay mucha incertidumbre y mucha tensión en el mundo", dijo el CEO de Greatland, Gervaise Heddle. "Ese es unentorno muy positivo para el precio del oro."

Según Solita Marcelli, subdirectora de inversiones para América en UBS Global Wealth Management, el gasto adicional del gobierno para compensar el impacto del coronavirus implica que los bancos centrales estarán presionados para mantener bajas las tasas de interés.

"La Reserva Federal... hará todo lo que esté a su alcance para mantener la curva lo más cerca posible a cero para que el estímulo fiscal no cueste un ojo de la cara, especialmente sabiendo que vamos a necesitar más", dijo. "Vas a tener las tasas reales manteniéndose bajas y en territorio negativo durante bastante tiempo y el oro es la mejor cobertura contra las tasas de interés reales negativas".

