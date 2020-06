Bonos caen 0,5%, a tono con el estancamiento de negociación con acreedores y enfriamiento global

Los bonos argentinos de legislación internacional operan a la baja el jueves, en línea con las bajas evidenciadas en los activos de riesgo a nivel global.

La falta de avances y drivers positivos sobre la negociación de la deuda generan recortes parciales en los distintos tramos de la curva soberana.

Todos los tramos de la curva soberana argentina operan a la baja con retrocesos que promedian el 0,5 promedio.

La parte corta de la curva argentina cae 0,5% en promedio, con el Global 2021, 2022 y 2023 retrocediendo 0,43%, 0,4% y 0,57% respectivamente. La parte media de la curva, con los bonos a 2026, 2027 y 2028 caen 0,39%, 0,5% y 0,65% respectivamente. Por último, en el extremo largo de la curva, los bonos también operan en rojo, con el Bonar 2046, 2048 y 2117 cayendo 0,58%, 0,61% y 0,58% respectivamente.

El riesgo país se ubica en 2513 puntos al comienzo del jueves, tras haber subido 2,1% el miércoles, arrastrado por las bajas registradas en los bonos durante el miércoles.

Las bajas actuales de los bonos se dan por el arrastre en los activos de riesgo global, con los principales índices americanos en Wall Street operando a la baja y cayendo 0,8% en la apertura.

Además, la falta de novedades positivas respecto de la deuda hacen que se generen ciertas debilidades en la renta fija argentina.

Los analistas de Delphos Investment agregaron que el Gobierno y los bonistas retomaron sus negociaciones y lo hicieron comenzando por los aspectos legales.

“Si bien las partes están cerca, es necesario realizar una distinción de la situación entre el gobierno y cada grupo de bonistas en particular. Las diferencias financieras por ahora no fueron consideradas, tema en el cual todavía existe un "gap" significativo. Creemos que en esta oportunidad el análisis y las posibles mejoras podrían ser ´caso a caso´”, señalaron desde Delphos.

Riesgos de no acuerdo

Si bien el mayor acercamiento entre las partes es positivo, asi como tambien que se extienda la continuidad en las negociaciones, los riesgos sobre que se caiga un acuerdo se mantienen y el mismo termina afectando a los bonos.

Nicolas Max, head de asset management de Criteria explicó que, de momento, las negociaciones entran en una impasse.

Ademas remarca que el acercamiento entre las partes ya que, desde posiciones iniciales antagónicas se habían acercado notablemente e indican que, como referencia, a una tasa de salida estimada en 10%, las propuestas están entre u$s 50 y u$s 57 promedio, desde lo económico la distancia se ha acortado a u$s 7 desde los u$s 21 originales.

“La brecha entre el valor presente de Gobierno y acreedores estaría en el orden de los 5 y 8 puntos. O en rigor, entre u$s 5,000 y u$s 7.500 millones de diferencia. Sin embargo, el tenor de los comunicados, así como el plazo extendido, habla de una negociación que se enfría", indicó Max.

"Siempre hay un elemento de “teatralidad” y tirantez en este tipo de negociaciones, que involucran miles de millones de dólares, pero el riesgo de romper el acuerdo también es concreto. El principal grupo de bonistas calificó a las negociaciones como un “fracaso” e indicó públicamente que explora la vía legal. Más allá de números, hay también otras discrepancias en cuanto al resguardo legal”, dijo Max.

Finalmente, el especialista explica que los bonistas buscan condiciones de contrato similares a las que consiguieron en el canje de 2005, en detrimento de las que recibieron los acreedores en 2016.

“Estas últimas ofrecen una protección notablemente inferior a los bonistas, y más favorables al soberano. Son las condiciones con las que el gobierno de Fernández quiere blindar los nuevos bonos del canje”, afirmó.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) afirmaron que aún queda un largo camino por recorrer y creen que la diferencia acotada de valor presente neto de la propuesta entre las partes dejó de ser el principal problema, y apuntan más que nada a las cuestiones legales.

"Sobre el tema legal se debate el tipo de cláusulas que incluirán los nuevos bonos. Los acreedores pretenden CACs de “primera generación”–similares a las del canje 2005/2010-, mientras que Martin Guzman exige cláusulas menos restrictivas de “segunda generación”, que fueron las otorgadas a los bonos globales de la era Macri.

Todo indicaría que los bonistas estarían dispuestos a sacrificar algunos dólares en sus flujos, a cambio de duras cláusulas anti-default que al mismo tiempo ayudarían a reducir la exit yield de sus activos, y por lo tanto, aumentar su VPN", dijeron.