Tres ciudades de Neuquén a Fase 4: Plottier, Centenario y Neuquén capital

El gobernador Omar Gutiérrez anunció nuevas medidas sanitarias para enfrentar la circulación comunitaria local de coronavirus que se registra en la capital provincial pero que involucra a toda el área metropolitana compuesta por las ciudades de Neuquén, Plottier y Centenario.

Fueron anunciadas durante una conferencia de prensa conjunta que compartió Gutiérrez con los intendentes de Plottier, Gloria Ruiz, Neuquén capital, Mariano Gaido, y Centenario, Javier Bertoldi; el jefe de Gabinete, Sebastián González, y los ministros de Salud, Andrea Peve, y Seguridad y Gobierno, Vanina Merlo.

Las nuevas medidas impuestas en contexto de circulación comunitaria de Covid-19 tendrán vigencia desde el jueves 25 de junio al 9 de julio, con posibilidad de prórroga.

Se incorpora a la definición de “caso sospechoso” en el criterio 1 a las ciudades de Neuquén capital, Plottier y Centenario. De esta forma, el “criterio 1” quedará será el siguiente:

A - Toda persona que presente:

Temperatura corporal de 37,5° o más y

Uno o más de los siguientes síntomas: tos; odinofagia (dolor de garganta); dificultad respiratoria; anosmia (pérdida del olfato) y disgeusia (alteración en la percepción de los sabores).

B. Con nexo epidemiológico en los últimos 14 días:

Contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19, o antecedente de viaje al exterior, o antecedente de viaje/estadía a áreas de transmisión comunitaria (CABA, provincias de Buenos Aires, Chaco y Río Negro; las ciudades de Trelew y Córdoba, y las ciudades de Neuquén Capital, Plottier y Centenario) sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica.

De manera consecuente con esas determinaciones, se aplicará una fuerte restricción de circulación entre el interior provincial y el área metropolitana. Las personas que se desplacen hacia el área metropolitana de Neuquén, Plottier y Centenario y permanezcan más de 24 horas en la misma, deberán guardar a su regreso 14 días de aislamiento estricto. Lo mismo aplica a la inversa.

Además, continuará y se profundizará en toda la ciudad de Neuquén el operativo de detección temprana de casos sospechosos.

Se van a reforzar los controles existentes de las personas que se encuentran en aislamiento, las que se encuentran en contexto de encierro (geriátricos, hogares, etc.) y también de los grupos de riesgo más vulnerables.

Se mejorarán los esquemas de trazabilidad de personal esencial, especialmente el de Salud y Seguridad.

Respecto de la circulación pública en Neuquén capital, se establece que sólo podrán utilizar el transporte público de pasajeros los trabajadores esenciales y que cuenten con el permiso QR impreso en el Certificado Único Habilitante de Circulación (CUHC) emitido por Nación, de acuerdo con el decreto nacional 297 en su artículo 6.

También se reforzará a través del ministerio de Gobierno y Seguridad y de equipos municipales los controles en las diez paradas y centros de transbordo centrales para garantizar que solamente utilicen el transporte público de pasajeros los trabajadores esenciales, sin excepción alguna. Además, el municipio reforzará junto a las empresas concesionarias la limpieza y desinfección de las unidades del transporte público de pasajeros automotor.

Por otro lado, las grandes superficies comerciales (hipermercados, supermercados y mayoristas) deberán restringir el uso de sus espacios cerrados hasta un máximo del 30 por ciento de su capacidad autorizada. Deberán garantizar en todos los casos un ingreso escalonado y controlado de clientes; y también de sus trabajadores a lo largo de la jornada laboral.

Los hipermercados y supermercados deberán disponer además un horario exclusivo de 13 a 15 horas para la atención a personas mayores de 60 años y grupos de riesgo.

Se elevará a 15.000 pesos la multa a personas por el no uso de tapabocas y hasta 250.000 pesos a locales comerciales que reciban clientes sin uso del mismo.

También se consensuará con Río Negro una extensión de la restricción recíproca y de los controles en los puentes interprovinciales más amplia, hasta el 9 de julio. De igual manera, se extenderán hasta esa fecha los controles de tránsito y sanitarios entre las ciudades de Neuquén, Plottier y Centenario.

Circulación comunitaria

“Estamos en un momento bisagra. Les pedimos que a Neuquén capital vengan sólo si es imprescindible, de lo contrario les solicitamos por favor que no lo hagan”, dijo el gobernador Gutiérrez.

“Quiero destacar y agradecer el gran trabajo conjunto que venimos llevando adelante con Salud de la Nación. El ministro Ginés González García está al tanto de todas estas medidas, que informamos y debatimos con ellos”, agregó.

Detalló además que en la provincia hay 235 caso activos, de los cuales 212 son de Neuquén capital, 10 de Cutral Co, 6 de Centenario, 6 de Plottier y 1 en Aluminé. “Plottier y Centenario hoy no tienen circulación comunitaria, como sí ocurre de manera incipiente en Neuquén, por eso motivo es necesario trabajar en conjunto, ser responsables, no bajar la guardia ni distraernos por no echar por tierra todo lo que hemos logrado como pueblo neuquino”, explicó.

El mandatario informó también que Neuquén tiene en total 140 camas de terapia intensiva para atender todas las enfermedades. Actualmente hay nueve camas con respiradores con enfermos de coronavirus, “y en total de terapia intensiva se utiliza el 20 por ciento para todas las situaciones de enfermedad, no solo por coronavirus. Tenemos que trabajar para que no se levante ese indicador”, sostuvo. En ese sentido, recordó que “cada vez que una persona entra en terapia intensiva está como promedio 14 días allí, utilizando esos recursos”.

“Hoy tenemos dos situaciones epidemiológicas distintas: la zona metropolitana de Neuquén capital y el resto de la provincia”, explicó Gutiérrez, quien ratificó que “si alguna persona de San Martín de los Andes u otra localidad viene a Neuquén, a su regreso va a tener que aislarse y hacer una cuarentena de 14 días”, explicó.

Por su parte, la ministra Peve informó que con el aumento de casos de Covid-19 en Neuquén se detectaron múltiples contactos sociales “y hemos comenzado a observar casos confirmados en los que no ha sido posible encontrar un nexo epidemiológico claro. Estas dos situaciones son las primeras evidencias de que en Neuquén existe una transmisión comunitaria local de coronavirus”. “Vamos a redoblar la detección oportunidad de casos para lograr el aislamiento y el cuidado de las personas más vulnerables”, agregó.

Asimismo, Peve llamó a cumplir con las medidas individuales de prevención: lavado de manos, distanciamiento social y uso de tapabocas.

González, por su parte, detalló que las nuevas medidas “nos tienen que permitir transitar este camino hacia adelante, frente a los diferentes desafíos que nos impone esta pandemia en los diferentes puntos del territorio neuquino”.

“Estas medidas tienen que ver con reforzar aspectos del cumplimiento individual de las normas de cuidado, con el cuidado de aquellos espacios que favorezcan la propagación del virus por la aglomeración de personas; y con el control de la circulación”, agregó González.

Gaido detalló las medidas que aplicarán sobre el transporte público, que implica la reducción de un 50 por ciento de las unidades en la calle; y su utilización por parte solo de trabajadores esenciales. Agregó que hoy Neuquén capital hoy tiene un 60 por ciento de nivel de circulación frente al 20 y el 30 por ciento que se registraba al principio de la pandemia.

Por otra parte, dijo que los inspectores “van a verificar que el transporte sea utilizado por trabajadores esenciales. Vamos a adecuar además el transporte a la demanda de esos trabajadores; y reforzaremos el trabajo en el ingreso y egreso a la ciudad junto a Cipolletti, Centenario y Plottier”. Adelantó además que están realizando trabajos de desinfección de todos los barrios de Neuquén; y limpiando con hidrolavadoras “en aquellos lugares con conglomerados de personas como garitas, banco y sectores administrativos”.

Por su parte, la intendenta Ruiz agregó que en Plottier “estamos realizando desde ayer un estricto operativo en los tres ingresos a la ciudad, porque la situación es preocupante. Apelamos a la conciencia del vecino para evitar la circulación y restringir al máximo posibles los viajes a Neuquén capital”.

“En Centenario por ahora estamos bien, pero tenemos que seguir trabajando en prevención, tomando medidas en conjunto. Nosotros estamos desinfectando y aplicando todos los protocolos necesarios”, cerró Bertoldi.