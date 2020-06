Fuerte caída de bonos y acciones, por pesimismo global ante COVID

La decisión de Morgan Stanley Capital International (MSCI) de mantener a la Argentina en la categoría de país emergente no alcanzó para impedir nuevos retrocesos de los activos locales. Es que tanto los bonos soberanos en dólares como las acciones de las compañías argentinas retrocedieron ayer contagiados por un clima adverso que se propagó por los mercados financieros internacionales.

La publicación de las últimas proyecciones económicas del Fondo Monetario Internacional, que estimó una contracción del 4,9% del PBI global, sumado al creciente temor de un rebrote de coronavirus, volvió a alterar a las plazas financieras de referencia. Las Bolsas europeas anotaron caídas que oscilaron entre 2,9% y 3,4%, encabezadas por el Dax alemán. Mientras que en Nueva York, los índices de referencia sufrieron retrocesos de 2% a 2,6%, con el Dow Jones a la cabeza.

El comportamiento se replicó también en los activos locales.

Entre los bonos soberanos en dólares emitidos bajo ley extranjera las pérdidas se extendieron a lo largo de toda la curva y oscilaron entre 1,2% y 2,3%. Esto provocó que el riesgo país trepara 52 unidades (2,1%), para volver a superar la barrera de los 2500 puntos básicos.

En sintonía, las acciones de las compañías argentinas volvieron a caer ayer tanto en Buenos Aires como en Wall Street. Las acciones locales se hundieron hasta 7,4% en Nueva York, lideradas por Corporación América. Aunque en promedio, los retrocesos de los ADR fueron del 2,3%. En la plaza bursátil local, en tanto, el S&P Merval cedió 0,9%, hasta los 40.435 puntos.

"Tuvimos una jornada de aversión al riesgo en los mercados internacionales, creo que las desmejoras responden a eso", analizó Federico Furiase, director de Eco Go. "Lo del MSCI deja una incertidumbre hacia adelante sobre todo para la dinámica de las acciones. Pero la volatilidad de bonos y acciones irá al ritmo de las expectativas en torno a la negociación de la deuda", consideró.

También así lo cree el analista financiero Christian Buteler. "La decisión de MSCI tomó por sorpresa al mercado, que descontaba que íbamos a caer a la categoría de mercado de frontera, pero eso no incidió en el movimiento del día. Todos saben los problemas con los cuales convive la Argentina, lo desafíos que enfrenta, y eso va mucho más allá de si nos catalogan como país de frontera o emergente", expresó. Y coincidió en que las variaciones negativas de los activos locales respondieron a lo que ocurrió en los mercados globales. "Que no hayamos salido de emergentes no le cambió a ningún fondo ni inversor la visión sobre el país", argumentó.

Mientras que Adrián Yarde Buller, economista jefe del Grupo SBS, añadió que a su entender, la decisión de MSCI no fue tomada por el mercado como una noticia positiva. "Tal vez impulsó marginalmente algunas valuaciones en el after-market del martes, pero cuando uno mira el tono del comunicado de MSCI, lo que nota es una suerte de advertencia que nos dice que vamos a perder el status de mercado emergente si mantenemos los controles de capitales", dijo. "Considerando que no hay mucho espacio para remover los controles, creo que hoy el mercado descuenta que es sólo una cuestión de tiempo hasta que MSCI nos cambie de categoría", argumentó.

De hecho, ayer circuló en el mercado una proyección que indicaba que, de haberse dado la recalificación, las salidas de fondos de inversores pasivos –aquellos que replican al índice de MSCI– hubiera ascendido a u$s 395 millones.