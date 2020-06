La pandemia de coronavirus obliga también a repensar la política 

Los efectos económicos y sociales del coronavirus ya se ven en la Argentina. Frente a esto, la clase dirigente está ante el desafío más importante en mucho tiempo para sacar al país de la mediocridad crónica.

Albert Einstein solía decir que no hay que esperar resultados diferentes si siempre se hace lo mismo. Parece una frase hecha para nuestro país, que desde que regresó la democracia -y salvo algunos años excepcionales- naufraga en el mar de la decadencia. Este diagnóstico es compartido por los distintos actores de la clase política, sin embargo, en los últimos años -principalmente de 2008 hacia hoy- hubo una falla sistemática a la hora de alcanzar consensos, la herramienta principal para desarrollar un país.

Es evidente que la Argentina ya está sufriendo las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, pero la diferencia con respecto a otros países de la región es que el nuestro se enfrentó al virus con una década pérdida en la espalda. De 2010 para acá, la película muestra: aumento de la pobreza, estancamiento del empleo, más informalidad, presión tributaria en alza y un PBI que solo creció cuando hubo elecciones. Ante esto, no sorprende que las proyecciones de caída para 2020 en nuestro país estén entre las más altas de los países de América Latina.

Según el Banco Mundial el retroceso será de más de un 5% del PBI. Otras proyecciones son aún más pesimistas y se ubican alrededor de un 8%. Lo que es seguro es que a fin de año hablaremos del tercer año consecutivo de caída y estaremos inmersos en una de las peores crisis de la historia.

Frente a este escenario, la clase política tiene dos opciones. La primera es apelar a recetas ya conocidas y alcanzar los mismos resultados, tal lo planteaba Albert Einstein. Mientras que la otra pasa por aprovechar la oportunidad histórica que da la crisis para hacer las cosas diferentes.

Para resolver el dacroniano problema socioeconómico al que se enfrentará nuestro país - y del cual todavía no hay una dimensión real de los efectos que tendrá- se necesita repensar la política y modificar la manera de hacerla, de una buena vez.

Parece algo simple de llevar a cabo, pero según manda nuestra historia es muy complejo y ahí radica la magnitud del desafío. Terminar con la lógica amigo-enemigo que siempre estuvo latente, pero se exacerbó los últimos años y apuntaló la denominada grieta, debe ser el inicio para que los principales referentes políticos, sociales y económicos del país trabajen mancomunadamente con el objetivo de desmenuzar y analizar distintas salidas a las problemáticas que azotan nuestra realidad.

Hay especialistas de sobra en cada materia, lo que se debe hacer es encauzar el único camino posible para realizarlo: el del respeto con el que piensa distinto para que, a partir del diálogo, los diferentes actores puedan comprender entre sí motivaciones y contextos para arribar a soluciones.

“El ser humano se acostumbra a todo”, suele escucharse por estos días a la hora de contar los días de encierro que llevamos en esta cuarentena. ¿Y si en Argentina nos acostumbrados de una vez a trabajar pensando en el país y no en la próxima elección? La pregunta puede disparar un pesimismo generalizado por haber leído y/o escuchado ya muchas veces propuestas del estilo.

Es tan real eso, como reconocer que en nuestra cultura del sabelotodo supimos hacer todo menos a la Argentina un país próspero con una agenda de desarrollo sostenible en el tiempo. El propio ex presidente de España, Felipe González, dijo en su último paso por Buenos Aires, el año pasado: “Desde 1984 me preguntan en la Argentina cómo hicimos el Pacto de La Moncloa”. Se trata de una frase que no hace otra cosa que exhibir nuestro fracaso.

Para que un país se desarrolle y prospere necesita de políticas públicas que transciendan a los gobiernos y se conviertan en políticas de Estado. Esto, que no existe en la Argentina salvo mínimas excepciones como la Asignación Universal por Hijo, se logra sólo con relaciones sólidas entre los distintos actores. En nuestro país, el vivir en la anomalía crónica hizo, entre otras cosas, que tomemos como normal que la llegada de un nuevo gobierno sea traumática y venga acompañada de una supresión de casi todo lo implementado por el que se fue.

No hace falta mirar a Europa para ver que es posible adoptar otras conductas: Chile y Uruguay han dado sobrados ejemplos de implementar políticas que perduren independientemente de quien esté en el poder.

Acordar con el que piensa distinto no significa relegar pensamientos propios o ideas sino encontrar, a partir de la incorporación de otras miradas, la plenitud de ellas para llevarlas a cabo pensando en el bien común. La cooperación y la coordinación nos dan certidumbre, nos marcan un horizonte como país.

Tal vez, el día que la sociedad vuelva a sentir que los dirigentes trabajan en ese sentido dejará de ver a la política como algo críptico y corrosivo y volverá a valorarla como lo que es: una herramienta de transformación social que debe estar al servicio de la ciudadanía.

Basta con ver lo que sucede en el marco de la pandemia para encontrar evidencia empírica. A los países que mejor les está yendo son los que desarrollaron una cooperación entre los distintos espacios políticos y niveles de gobierno.

En la Argentina, algunas actitudes de los líderes políticos en los últimos meses mostraron que hay una luz de esperanza al final del túnel. Existe una inmensa mayoría de jóvenes nacidos en democracia que, más allá de las ideologías, las apoyó y piensa que la confrontación per se tiene que quedar en la Argentina pre coronavirus. El cambio de época debe encontrar a los dirigentes políticos de todos los partidos trabajando en conjunto y de manera constructiva para empezar, de a poco, a modificar el futuro de este país. De lo contrario, no esperemos resultados diferentes.