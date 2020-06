López Murphy: "El encierro no funciona y el Gobierno es incapaz de explicar cómo salir"

El ex ministro de Economía Ricardo López Murphy criticó con dureza al Gobierno por la situación económica generada por el confinamiento, su afán intervencionista en la economía y las intenciones de desembarcar en Vicentin, en la tercera jornada de la ExpoEFI 2020.

"Necesitamos previsibilidad. No hay previsibilidad si no tenemos reglas de juego para saber por qué actúa el Gobierno, cómo quiere avanzar en sus políticas, cómo quiere salir de la situación en la que hoy estamos. Está claro que este encierro permanente no funciona", comenzó López Murphy, en el marco de la presentación del libro del economista Enrique Blasco Garma, "Para un país más justo y floreciente".

En un panel del que también participó Ricardo Arriazu, López Murphy, que trabaja en su vuelta a la política para 2021, cuestionó a la administración de Alberto Fernández no presentar "un programa económico claro" y por su "incapacidad de salir de la cuarentena", que según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) llevarán a la economía argentina a caer casi un 10%.

"Diría que una de las cuestiones que hacen fracasar a los países es la ausencia de un programa claro de la gestión de Gobierno. El Gobierno hoy se siente en condiciones de interferir con la actividad privada, de violar la Constitución, de confiscar empresas. Es incapaz de explicar cómo vamos a salir de una medida que tiene 700 años de antigüedad como la cuarentena", señaló.

Y sostuvo: "El Gobierno es incapaz de formular, como requiere la constitución y los países democráticos y republicanos, un presupuesto. Es incapaz de fijar un programa monetario. Es incapaz de resolver con reglas razonables las deudas del país. Si se concentrara en eso e interfiriera menos en los precios, las empresas, el comercio exterior, en confiscar y romper el juez natural y el debido proceso otro sería el rumbo y las expectativas que nos espera."

López Murphy afirmó que los problemas económicos que acumula la Argentina hace décadas derivan de las inconsistencias fiscales, la creciente intervención del Estado en la economía y de las altas tasas de inflación derivadas de los sucesivos incrementos de las cantidades de dinero que comenzaron tras la Segunda Guerra Mundial y se profundizaron con el tercer gobierno de Juan Domingo Perón.

"En términos generales a los países les va mal cuando tienen inflación, cuando tienen un presupuesto desbalanceado, cuando tienen un estado intrusivo. Bajo un discurso muy degradante, la Argnetina fue construyendo un entramado que la fue empobreciendo desde la seugnda guerra mundial, en especial desde 1974", dijo.

Destacó: "Entre 1970 y 2020 la cantidad de dinero creció un promedio de 86% anual, mientras que la inflación promedio anual fue de 83%. Y todavía hay quienes dicen que no hay vinculación entre dinero e inflación, es una correlación casi unitaria."

Y concluyó: "Escuché gritar a un líder importante de la Argentina reciente 'Basta de estabilidad'. Los líderes en la Argentina se enojan con la estabilidad, algo que no se ve en ninguna parte del mundo, como si fuera algo algo nocivo. La estabilidad crea previsibilidad, sostenibilidad e inversión."