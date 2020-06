Colocaciones de ON dólar linked abren el camino hacia las emisiones con tasa negativa

La demanda de Obligaciones Negociables (ON) ajustadas por dólar linked permitió que varias empresas salieran al mercado a tomar deuda.

El lunes John Deere Financial se endeudó al 0%: como se trata de una empresa cuyos flujos son en dólares está calzada, sus ingresos y deudas son en la misma moneda. La colocación originalmente era por u$s 15 millones y las propuestas fueron por cuatro veces ese monto. En el mercado se leyó como una toma de "u$s 20 millones gratis" y a 24 meses.

En la City celebraron esta colocación porque así se consolida una tendencia. Bajo costo de endeudamiento y un estiramiento de los plazos es una buena noticia para quienes necesitan financiación.

"Lo que más llama la atención es el 0% de tasa. John Deere integra el pequeño grupo de emisoras que en las últimas semanas pudieron colocar a tasa 0%, como PAE e YPF. El plazo, 24 meses, es muy importante, porque logró estirar los plazos que se veían", señaló José Martínez de Hoz (n), del Estudio Martínez de Hoz.

Las primeras ON dólar linked surgieron en mayo, tenían un horizonte de colocación de entre 12 y 18 meses. Ahora, con mayor apetito por estos instrumentos, las empresas se animan a emitir a plazos largos.

En el caso de la tasa no es tan simple de replicar. Es una aspiración de las compañías obtener cortes como los de PAE, YPF y John Deere. De todas formas, hacia ese camino podría ir, el de costos más bajos, si las excpectativas de devaluación continúan.

Mientras tanto, cuando analizan las colocaciones de las últimas tres semanas hay datos muy dispares. YPF Luz emitió a 18 meses, a 1,49%; Generación Mediterránea lo hizo a 12 meses, con un corte en 6,5%; Petroquímica Comodoro Rivadaria a 18 meses, con tasa de 3,25%; y Rizobacter, a 18 meses, con un costo de 4,73%. Martínez de Hoz explicó que hay mucha asimetría porque depende mucho del tipo de industria, de la robustez y la coyuntura de cada emisor.

Por su parte, el asesor financiero Mauro Cognetta subrayó que, en el caso de John Deere, el razonamiento que hacen los inversores es que se trata de una empresa que se endeuda en dólares, pero que también factura en dólares, por lo que no hay riesgo cambiario. Además, remarcó que fue clave la buena calificación crediticia, un AA de Fitch.

Sin embargo, el principal atractivo para los inversores es apostar por el dólar en momentos en que el cepo limitó al extremo la operatoria y en que, por lo tanto, la brecha es aún muy amplia.

Pedro A. Cristiá, gerente general First Capital Markets, relacionó el nivel de la brecha, que hoy ronda los 80%, con el interés de los inversores. Recordó que los momentos en que gana protagonismo esta herramienta es cuando se espera un shock.

De hecho, se vieron tasas negativas un par de años atrás, cuando se sabía que con Mauricio Macri como presidente el control iba a terminar. Por eso es que no se descarta que puedan surgir colocaciones de ON con tasas negativas a medida que se consolide la idea de que el oficial se acomodará a niveles del paralelo.

En cuanto al volumen, en el MAE se percibe una disminución en la operatoria del mercado secundario; parecería que la adquisición tiene como fin el cobro al vencimiento.

Desde enero, cuando se llegó al pico de u$s 10.841 millones, mes a mes se registraron descensos mensuales, hasta que en abril el monto negociado en el mercado secundario llegó a u$s 5944 millones. En tanto, en mayo la cifra rondaó los u$s 6.000 millones y en lo que va del mes se ubicaba en los u$s 4.000 millones.