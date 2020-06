Canosa cruzó a Berni: “Los políticos nos llenan de miedo y nos tratan como niños"

Viviana Canosa recibió por la noche del lunes al ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, en Nada es personal, el programa que conduce por la pantalla de Canal Nueve. Allí, el funcionario habló de la posibilidad de que el AMBA regrese a la fase 1 de la cuarentena.

“Es imposible sostener una cuarentena de 90 días sin consenso social y sin respaldo político. Comenzó una cuarentena medianamente estricta, no hubo consenso social y se metió la política en el medio”, comenzó el ministro. Y continuó: “Le dije que son 15 días más, ¿por qué? porque la sociedad no tiene más tolerancia, creo que es lo que puede, es el último esfuerzo social que pueden hacer. Puedo equivocarme”.

Entonces, la conductora reaccionó: “Los políticos no nos empoderan, nos llenan de miedo. Ninguno es un idiota para no saber que es una tragedia, que es una pandemia, que nos podemos morir”. En la misma línea añadió: “Desde el presidente para abajo están todo el día aterrándonos a todos como si fuéramos irresponsables. Habrá 3,4 25 bolu… como hay en todos lados que hacen las cosas mal, el resto lo hace muy bien me parece”.

El descargo de Viviana Canosa y la respuesta de Sergio Berni

“Llevamos 95 días de cuarentena, nos vamos a volver locos. Yo lo entiendo, se vuelve a fase 0 sin transporte: gente desempleada, que cerró su negocio, su pyme, su kiosco, el plomero, el albañil, el pintor. A esa gente le van a decir: ahora 15 días más de cuarentena. ¿Cómo llega la comida a la gente que no tendrá transporte por 15 días?”, continuó Viviana Canosa.

En ese sentido la periodista continuó con su descargo: “Ustedes nos tratan como si fuéramos niños: hace 95 días que la mayoría está encerrado, no le parece un tiempo prudencial para conseguir los respiradores, que no falten camas en los hospitales y que nos cuiden ustedes a nosotros”.

A lo que Berni en un primer momento le dijo: “La veo muy enojada. Tómese un traguito de agua que le va a hacer bien”. Luego el ministro aseguró que “todo depende de le evolución de esta semana. Si esta semana los números bajan, seguramente que las medidas no sean tan restrictivas”.