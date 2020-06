Cómo pagarán el aguinaldo los comercios

Ante la negativa del Gobierno para subsidiar el pago del medio aguinaldo en el sector privado, los comercios tendrán severas dificultades para afrontar la obligación y negociarán con los empleados individualmente como se abonarán, indicó el secretario de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman.

En declaraciones a radio Rivadavia, el dirigente señaló que las empresas no podrán pagar el medio aguinaldo en tiempo y forma, salvo las que desarrollan actividades consideradas esenciales, y que muchos comercios que se mantuvieron cerrados lo abonarán en cuotas.

"Le pedimos al Gobierno una ayuda para pagar los aguinaldos. El Gobierno dijo que eso no era posible, y en el marco de lo posible habrá empresas que lo podrán pagar de una vez y otros que no. Es un derecho del trabajador de cobrarlo, pero no se le puede pedir agua a las piedras", señaló Grinman.

En ese sentido, anticipó que muchos comerciantes negociarán individualmente cómo pagarán el aguinaldo, dado que la CAC no logró formalizar una forma de pago con el sindicato del sector en el convenio de trabajo.

"El comerciante va a acordar con el empleado, que conoce la situación, y lo va a pagar en dos, tres, cuatro o en las que pueda. No hay otra manera. Conversamos con el sindicato y no pudimos acordar para volcarlo en el convenio. Una cosa es lo que se debe hacer y otra lo que se puede hacer", dijo.

Grinman rechazó la posibilidad de que las empresas contraigan créditos a tasa subsidiada para pagar los aguinaldos dado que sin ingresos no se puede generar el flujo de caja para afrontar los intereses.

"Hasta ahora el Gobierno descartó todo tipo de ayuda para pagar el aguinaldo. El 25 de marzo pedimos créditos a tasa cero, porque los créditos a 24% no están bien. ¿Cómo se puede pagar el interés si el Gobierno no nos dejan trabajar? No tenemos posibilidad de generar los flujos de caja diario. Deberían haber concurrido con una mayor cantidad de herramientas con líneas de crédito a tasa cero", indicó.

Por otro lado, el directivo de la CAC consideró que pueden cerrar hasta 100.000 comercios por el confinamiento que lleva más de tres meses en el área metropolitana bonaerense, lo que dejaría a 800.000 personas desocupadas.

"Vamos a tener consecuencias económicas lamentables. En términos sanitarios, creo que el Gobierno fue exitoso en comparación con lo que pasó en otros países. Pero en pérdida de empresas en Argentina podrían cerrar entre 60.000 y 100.000 comercios, y un estudio de la ONU que habla de una pérdida de puestos de trabajo de entre 700.000 y 800.000 puestos de trabajo, y eso puede llevar a la pobreza al 58% y eso provocará muchas más muertes. Esos puestos de trabajo que se pierdan muy difícilmente se recuperen", señaló.

Y agregó: "Hay un estudio de la Universidad de Chicago que dice que el 42% de los despidos vinculados a la pandemia serán permanentes. Estoy hablando de Estados Unidos. Extrapolémoslo a la Argentina y veremos la gravedad del caso. Probablemente, cuando termine todo ésto, tengamos 2 millones de desocupados. Ahora hay 1,2 millón, según el INDEC", advirtió.