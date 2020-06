"El gobierno de Macri mató a Vicentin", dijo el intendente del pueblo donde está la empresa

"El Gobierno de (Mauricio) Macri mató a la empresa", aseguró esta mañana el intendente de Avellaneda, la localidad santafesina que vio nacer a Vicentin, Dionisio Scarpin, e hizo alusión al armado de una cartera de créditos en dólares a lo que luego le sucedieron dos devaluaciones, el aumento de las tasas de interés y la quita de financiación del año pasado. De todas maneras, el santafesino dejó en claro su postura contra la expropiación impulsada por el presidente Alberto Fernández y destacó la instancia de diálogo que se abrió con el gobernador Omar Perotti.

En medio de las opciones que se barajan para definir el futuro de la firma que adeuda u$s 1400 millones, el intendente Scarpin se mostró conforme con la posibilidad de que se tome en cuenta la alternativa a la expropiación en la que viene trabajando el gobernador de Santa Fe.

En este sentido, el intendente la definió como "una oportunidad". Aunque, dejó en claro que no está "totalmente de acuerdo", y que su postura fue manifestada al propio Perotti. De todas formas, destacó que "es un avance" y que "lo importante es que el número continúa”

Además, en un reportaje concedido a Caími A Las Seis, programa que se emite por AM 750, el intendente remarcó que, desde el principio, su gestión, planteó que el futuro de Vicentin "se soluciona con diálogo y de otra manera que no es la expropiación ni la intervención”.

En otro tramo de la entrevista, Scarpin también se diferenció de los directores del Grupo Vicentin. "Habitualmente, son contrarios a nosotros”, señaló, para luego agregar que “uno de los mayores accionistas es Justicialista y fue concejal del Frente para la Victoria”, mientras que Héctor Vicentin -hijo del fundador- “fue candidato a vicegobernador por el Justicialismo”.

En otro tramo de la entrevista, el santafesino señaló que los actuales directores de la empresa fueron los que, en 20 años, multiplicaron por 10 la mano de obra y la facturación.

"El problema que tuvo la empresa es que hizo tantas inversiones en tecnologías y en rescatar empresas que se armó una cartera de créditos en dólares que el Gobierno de Macri la mató", consideró, para luego apuntar: "El mismo problema que sufrió el país, sufrió Vicentín: una cartera de dólares muy importante con dos devaluaciones, con el aumento de las tasas de interés en dólares, con la quita de financiación del año pasado… El problema real de Vicentín ahí”.

En este sentido, Scarpin se encargó de subrayar no defiende a Vicentín "como empresa”. Es más, dijo que “si los Vicentín hicieron algo mal, algún movimiento para evadir impuestos, que lo investigue la empresa". "Nosotros no vamos a defender delincuentes”, insistió.

Respecto de la situación actual de la cerealera, el intendente dijo que se encuentra "en pleno funcionamiento y que no ha parado (su actividad), salvo una de sus plantas”. Además, opinó que "hay que salvar a la empresa porque están en una crisis financiera y para eso están trabajando tanto los directores como el Gobierno de Santa Fe, que se ha involucrado” y aseguró que la empresa "nunca quiso dejar de pagarles a los productores”.

Hacia el final del reportaje en AM 750, Scarpin aseguró que el Banco Nación "no" le dio u$s 300 millones a la empresas en los últimos seis meses. "No es así”, insistió y destacó que, hasta ahora, el Banco Nación "no pudo probar nada". “Hay cuestiones que se fueron manifestando y que son totalmente mentira”, dijo, para rematar: "Que no se sorprendan en el país cuando no le encuentren nada a Vicentín”.