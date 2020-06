ExpoEFI: para analistas, el orden fiscal es la clave para reactivar la economía y contener la inflación

Economistas analizaron el impacto de la cuarentena y el coronavirus en las cuentas públicas, el estado en el que se encuentran las negociaciones por la reestructuración de la deuda externa y las herramientas que tiene el Gobierno para contener la eventual presión de la emisión monetaria tendrá sobre los precios.

El panel sobre macroeconomía de la segunda jornada de la ExpoEFI 2020 fue moderado por la economista Diana Mondino y estuvo integrado por los analistas económicos Gabriel Caamaño, de Consultora Ledesma; Federico Furiase, de EcoGo, y Bárbara Gueretza, del estudio Arriazu.

Los especialistas coincidieron en que la llegada a buen puerto de las renegociaciones entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y los tenedores de los bonos de deuda es una condición necesaria, pero no suficiente, para que la Argentina agrave su crisis, se estabilice y esté en condiciones de crecer, para lo cual consideran requisito un programa fiscal y monetario creíble y respaldado políticamente.

Déficit fiscal

Bárbara Gueretza explicó que el acotado déficit fiscal primario heredado por la gestión de Alberto Fernández y las restricciones económicas del confinamiento permitieron que el súbito incremento de la emisión monetaria para financiar la expansión fiscal ante la imposibilidad del acceso al mercado financiero no tenga un impacto significativo en los precios hasta el momento.

"El problema de Argentina es que no tiene acceso al crédito y que para financiar la expansión fiscal tuvo que emitir. Entre el bajo nivel de déficit fiscal inicial y el confinamiento por la pandemia llevaron a que gente acepte provisoriamente los pesos que no tiene", comenzó.

En ese sentido, Gueretza consideró que el Gobierno debe convencer a la población que la expansión fiscal es "transitoria" y que cuando la economía comience a recuperarse apuntará a la convergencia fiscal y a un consiguiente superávit.

"Argentina no tiene ahorros, no tiene moneda, no tiene acceso al mercado de capitales, no sabemos cuánto va a durar la cuarentena y tiene una pésima historia de déficit fiscal. Si se fracasa en ese reordenamiento o en esa credibilidad lo único que se va a lograr es seguir entrelazando crisis", dijo.

Emisión e inflación

Gabriel Caamaño señaló que el Banco Central (BCRA) compensó parte del súbito incremento de la asistencia monetaria para evitar la presión sobre los precios mediante el robustecimiento de los pasivos remunerados de los bancos.

No obstante, la esterilización no llega a cubrir todo el aumento de la base monetaria y la cuarentena redujo abruptamente la velocidad de la circulación del dinero, por lo que, cuando se normalice la actividad, el Gobierno deberá gestionar el riesgo de no provocar una aceleración inflacionaria.

"El BCRA instrumenta una esterilización fuerte vía Leliq y pases en el sector bancario. Aún así no llega a compensar toda la inyección de liquidez que implica el agujero fiscal y estamos viendo que la base monetaria crece, pero también el crédito al sector privado se está recuperando con respecto al PBI", indicó.

En ese sentido, Caamaño planteó que, además de continuar con la esterilización, el Gobierno deberá anclar expectativas para que la velocidad del circulante no se revierta abruptamente y genere un salto de los precios. Para ello, sugirió regresar a un esquema de tasas de interés reales positivas.

"¿Cómo hacer para que la normalización de la velocidad de circulación que permite que el aumento de la emisión no impacte en los precios no se revierta rápidamente y presione la inflación? Hay que generar anclas de expectativas que contribuyan a la recuperación de la actividad y permita que la demada de pesos se recupere. Vamos a necesitar un régimen monetario que dé tasas de interés positivas para que la velocidad de circulación se revierta gradualmente", enfatizó.

Y agregó: "La salida de la cuarentena va a requerir una combinación. Por un lado, un esquema consistente que ancle expectativas y permita una recuperación de la demadna de pesos y de la actividad. Por otro, tasas de interés positivas en términos reales para atraer interés en los plazos fijos parar que los pesos no se vayan al dólar paralelo o al mercado de bienes, y una normalización del mercado financiero."

Deuda

Federico Furiase añadió que un eventual acuerdo entre Gobierno y acreedores podría aportar una dosis de confianza que recomponga la demanda de dinero y absorba parte del incremento de la base monetaria, y coincidió en la necesidad de un programa económico "consistente en términos fiscales y monetarios".

"Para que la demanda de dinero se reactive se requiere una reestructuración exitosa de la deuda y un programa económico que marque consistencia fiscal y monetaria en adelante. Sin esas dos claves es muy difícil evitar que esa emisión monetaria termine arriesgando una aceleración de la inflación", dijo.

En ese sentido, explicó que las obligaciones de pago de deuda entre 2020 y 2025 entre capital e intereses requieren para la Argentina actualmente un desembolso de 2% del PBI por año y que la propuesta del Gobierno implica un despeje importante de los vencimientos, dado que hasta 2025 requerirían un esfuerzo de 0,5% del producto por año y hasta 2028 significarían un 'ahorro' de u$s 50.000 millones en pago de intereses.

Fuente: EcoGo

Así, Furiase explicó que de llegar a un acuerdo con esas condiciones el Gobierno podría "ganar aire y aprovechar ese tiempo y la menor presión para tener un programa económico que genere consistencia fiscal y monetaria".

El analista de EcoGo indicó que las principales diferencias con los bonistas no se encuentran en el volumen del alivio de los intereses, dado que una de las propuestas contempla una eximición de u$s 47.000 millones acumulados a 2028, sino en el esquema de los pagos, en las condiciones de las cláusulas y en los 'endulzantes'.

"Mientras el bono atado a exportaciones propuesto por Guzmán añade cerca de 2,2% de valor neto presente en la propuesta, el título sugerido por los acreedores de un cupón atado al PBI nominal (medido en el artículo IV del FMI) suma entre 4% y 5%", aclaró Furiase, que consideró que en el contexto actual los "incentivos del FMI, los bonistas y Argentina están alineados para llegar a un acuerdo".

Por su parte, Gueretza enfatizó que el arribo o no a un acuerdo tiene consecuencias que exceden al administración pública, dado que en caso de persistir en default los proyectos de inversión del sector privado tendrán un costo mayor que desincentivará muchos proyectos.

"Argentina necesita inversión para crecer y bajar la pobreza, que quedará en jaque en caso de que la Argentina siga en default. Es un análisis parcial pensar que para el Gobierno es lo mismo arreglar o no porque no va a poder volver al mercado financiero internacional, porque para el sector privado y por ende para el país no es lo mismo", sostuvo.