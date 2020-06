ExpoEFI: piden eliminar Ingresos Brutos, bajar el IVA y que queden solo 5 impuestos

En el marco de la segunda jornada de la ExpoEFI 2020, el economista y empresario pyme Gustavo Lazzari consideró que Argentina debería aplicar una reforma tributaria que reduzca significativamente la carga impositiva sobre las empresas y lleve la cantidad de impuestos a cinco para recomponer la economía y la actividad privada.

En el panel ExpoEFI dedicado a las empresas pyme y compartido con el gerente del segmento del banco Supervielle, Alexis Catenys, y moderado por el socio de GNP, Juan Elías Pérez Bay; Lazzari remarcó que debería haber solamente una agencia de recaudación nacional para simplificar el sistema impositivo y eliminar 160 impuestos, dado que actualmente 10 gravámenes embolsan el 90% de los ingresos tributarios, según un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

"Argentina tiene 165 impuestos, entre Nación, provincias y municipios, según el Iaraf. Necesita tener cinco impuestos, pero no para tener la misma carga tributaria, porque el problema es la carga en la mochila. No quiero que me faciliten la vida, quiero que me saquen la carga de la mochila", comenzó Lazzari, que maneja una pyme del sector cárnico.

Y agregó: "Debería haber solo una agencia de recaudación, hoy la tecnología lo permite. Argentina necesita simplificar el sistema impositivo porque el modo de recaudación es más caro que lo que se recauda en sí. Hay que bajar la complejidad a cinco o seis impuestos, porque diez de los 165 explican el 90% de la recaudación."

Lazzari destacó que habría que eliminar el impuesto a los Ingresos Brutos por sus efectos distorsivos y reducir ostensiblemente el impacto efectivo de Ganancias.

"Hay que eliminar por concepto los distorsivos. Si persiste Ingresos Brutos, Argentina es un fracaso. El 10% del precio de las galletitas son Ingresos Brutos, les sacan la comida a los pobres. Argentina tiene la tasa de tributación sobre ganancias más alta del mundo, 106% sobre los beneficios, solo superada por las Islas Comoros que ni se sabe dónde está en el mapa", señaló y enfatizó: "El 45% de la comida son impuestos."

En ese sentido, Lazzari señaló que además habría que unificar un impuesto a la propiedad para la recaudación municipal, un impuesto del IVA del "10% o 15%" y una tasa previsional del 10%, en lugar de la de 27% entre contribuciones del empleador y aportes del asalariado.

"Utópico es pensar que esto puede funcionar. Esta es la oportunidad, nadie está pudiendo pagar impuestos, el auto tiene arena en el motor. No le cambien la bujía, con una reforma tributaria como la de Macri en 2017. Hay que eliminar Ingresos Brutos, poner un impuesto al patrimonio para que recauden los municipios, IVA del 10% o 15% para la Nación, una tasa de 10% para el sistema jubilatorio y punto", dijo.

Y agregó: "La jubilación es una estafa. Te sacan un 30% a cambio de nada. ¿Qué se puede hacer con el 30% en moneda dura durante 40 años? ¿Una jubilación de $ 15.000? Eso lo hace solamente el estado argentino. La reforma impositiva es conceptual, hay que salir de esta estafa. Ingresos Brutos no puede existir más."

Además, cuestionó los mecanismos de percepción y retención que el Fisco obliga a aplicar a las compañías. "A los 165 impuestos tenés que sumarle 100 mecanismos de recaudación forzada anticipada que son las percepciones. Son directamente un robo. No tiene el Estado derecho a que la empresa le tenga que sacar plata al consumidor para darsela después. Si ARBA quiere ir a recaudar a Florencio Varela, que vaya ARBA", indicó.

Y concluyó: "Esta reforma tributaria debería tener un techo institucional vigilado por la Corte, para que no pase más que se pague 106% sobre las ganancias, para que no se pague más Ganancias sobre el impuesto inflacionario, para que las provincias no se desaten y te cobren cualquier tasa sobre Ingresos Brutos. No entiendo cómo todavía la Corte no anuló las tasas de Seguridad e Higiene de los municipios. La reforma fiscal es integral o es nada. "